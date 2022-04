Người đàn ông may mắn bấm được biển số xe "VIP" nhất Nghệ An

Trao đổi với PV Dân trí, một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, biển số 37A-999.99 đã được đăng ký thành công cho chiếc xe KIA Sonet.

Theo đó, chiều 14/4, một người đàn ông đến bộ phận đăng ký của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An để làm thủ tục đăng ký mới cho chiếc xe KIA Sonet màu trắng. Sau khi hoàn thành thủ tục, người này vào khu vực bấm biển số ngẫu nhiên trên máy tính và bấm được biển số 37A-999.99.

Anh T.H.T. hạnh phúc khoe biển số xe "đẹp như mơ" (Ảnh: CTV).

Sau khi anh bấm xong, cả phòng vỗ tay khen ngợi người đàn ông này may mắn và có "bàn tay vàng" khi bấm trúng vào biển số "VIP". Nhiều người đã chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội.

Theo nhận định của nhiều người, khi biển kiểm soát 5 số 9 được gắn lên thì chiếc xe KIA Sonet có thể tăng giá trị lên gấp nhiều lần.

Được biết, người có "bàn tay vàng trong làng bấm biển" là anh T.H.T. (SN 1971, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Chiếc xe này vừa được anh T. mua cách đây ít ngày.

"Trong chiều nay (14/4), đã tiến hành đổ 100 số cho dãy đăng ký biển số cuối cùng của 37A-999.00 đến 37A-999.99. Sau khi kết thúc dãy biển này, biển số tại Nghệ An sẽ chuyển sang đăng ký biển mang chữ mới là 37K", một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm.