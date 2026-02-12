Chở đào, quất trên ô tô con có bị phạt không?

Nhiều người chở đào, quất, cây cảnh trên ô tô con (Ảnh: Quang Phong).

Mỗi dịp Tết, tôi gặp một số ô tô con chằng buộc cành đào, vali trên nóc hoặc chở cây cảnh trong cốp rồi để mở nắp cốp xe như vậy chạy trên đường.

Tôi chuẩn bị về quê ăn Tết và muốn chở một cành đào rừng trên nóc xe. Lúc từ quê ra thì lại muốn chở một ít hành lý không thể xếp gọn bên trong cốp. Không biết làm như vậy thì có vi phạm quy định gì không?

Ai đã từng chở như vậy mà bị phạt chưa? Nếu như vậy là vi phạm quy định thì có cách nào khác để vừa chở được thêm chút đồ mà vẫn đúng luật không?

Độc giả Quang Phong