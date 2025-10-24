Rao Mercedes CLS 2015 giá 1,2 tỷ, người bán nói: “Việt Nam chỉ có 2 chiếc”

Một người dùng tại Hà Nội mới đây rao bán một chiếc Mercedes-Benz CLS 500 2015 với mức giá sang nhượng 1,2 tỷ đồng. Đây là cái tên ít xuất hiện trên thị trường xe cũ, bởi theo những người am hiểu trong lĩnh vực thì tại nước ta chỉ có 2 chiếc nhập khẩu chính hãng về Việt Nam.

Mercedes-Benz CLS 500 2015 dù đã 10 năm tuổi nhưng vẫn sở hữu ngoại hình đủ bắt mắt, với phần trần xe vuốt theo kiểu coupe thể thao (Ảnh: Tuấn Dũng).

Tại thời điểm mở bán, Mercedes-Benz CLS 500 2015 có giá khởi điểm 4,77 tỷ đồng. Như vậy sau 10 năm sử dụng, chiếc xe này mất giá khoảng 4 tỷ đồng, con số lớn nhưng có thể xem là giữ giá so với một mẫu xe sang.

Trong tầm tiền 1,2 tỷ đồng nếu mua ô tô mới, người dùng có thể tiếp cận được dòng sedan hạng D như Toyota Camry (từ 1,22 tỷ đồng). Theo người bán, yếu tố “hàng hiếm” cùng khối động cơ V8 4.7L của chiếc Mercedes-Benz CLS 500 2015 này là điểm đáng để trải nghiệm.

Người bán cho biết chiếc xe đã đi được khoảng 67.000km (Ảnh: Tuấn Dũng).

Chiếc Mercedes-Benz CLS 500 2015 này đã được lắp nhiều “đồ chơi”, như cùm phanh Brembo, vô-lăng carbon cắm OBD hiển thị vòng tua và tốc độ, bộ vành nguyên bản được sơn đen nhưng lắp logo không xoay như trang bị trên dòng xe siêu sang Rolls-Royce.

Ngoài ra, ngoại thất của chiếc xe đã được “độ” cản trước và lưới tản nhiệt Panamericana của dòng hiệu năng cao CLS 63. Chủ xe cho biết hai bộ phận này đã có trong đăng kiểm từ năm 2023 nên có thể “đăng kiểm vô tư”, đồng thời tặng kèm cản trước và lưới tản nhiệt nguyên bản.

Hệ thống ống xả đã được nâng cấp mid-pipe và pô on/off, cho phép người dùng kiểm soát tiếng ồn khi cần (Ảnh: Tuấn Dũng).

Chủ nhân của chiếc Mercedes-Benz CLS 500 2015 này còn cho biết đã đại tu nhiều hạng mục trước khi rao bán, gồm: hệ thống giảm xóc trước/sau, van xả, bơm, càng A, láp, thước lái và thay mới bộ lốp Michelin Sport 2025. “Tổng chi phí bằng một chiếc VinFast VF 3 (299 triệu đồng) rồi”, anh chia sẻ.

Sau 10 năm, các chi tiết bọc da trong nội thất như táp-lô hay ghế ngồi đã có dấu hiệu của thời gian. Bù lại, tổng thể khoang cabin vẫn tương đối hiện đại với nhiều tiện nghi như hệ thống loa Harman Kardon và đèn LED viền trang trí 64 màu (Ảnh: Tuấn Dũng).

Người bán cho biết ngoại thất có một số vết xước, chỉ còn một chìa khóa và cần phải thay dây curoa cùng cảm biến mưa. Do đó, giá sang nhượng trên đã được trừ đi 50 triệu đồng để người mua có thể khắc phục các vấn đề trên.

Hàng ghế thứ hai của Mercedes-Benz CLS 500 2015 chỉ có 2 chỗ ngồi do có phần "yên ngựa" ngăn cách ở giữa (Ảnh: Tuấn Dũng).

Điểm nhấn của Mercedes-Benz CLS 500 2015 nằm ở khối động cơ V8 dung tích 4.7L, sản sinh công suất tối đa 408 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600Nm. Kết hợp với hộp số tự động 7 cấp 7G-Tronic Plus, xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 250km/h.

Với những người dùng mong muốn trải nghiệm động cơ V8 với giá bán tương đối dễ tiếp cận, chiếc Mercedes-Benz CLS 500 2015 được xem là lựa chọn đáng để cân nhắc. Tuy nhiên, yếu tố cần đánh đổi sẽ là chi phí bảo dưỡng, thay thế linh phụ kiện, tiền "nuôi" xe sẽ không rẻ.