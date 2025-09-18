Hai chiếc taxi bay của hãng xe điện Trung Quốc đâm nhau trên không

Ngoài việc chế tạo một số mẫu ô tô điện, hãng Xpeng của Trung Quốc còn theo đuổi một tham vọng lớn hơn nhiều: phát triển máy bay điện cất và hạ cánh thẳng đứng (eVTOL). Dự án này đã được ấp ủ hơn một thập kỷ, và công ty thậm chí đang xây dựng một nhà máy chuyên biệt để sản xuất chúng.

Mẫu eVTOL mang tên X1 tại trụ sở của XPeng ở Quảng Châu (Ảnh: XPeng).

Tuy nhiên, dự án này đã gặp trục trặc trong tuần qua khi hai chiếc eVTOL được cho là đã va chạm và rơi trong lúc trình diễn tại Triển lãm Hàng không Trường Xuân.

Hai chiếc máy bay gặp sự cố được cho là cùng một mẫu, vốn được thiết kế có thể thu gọn, có thể xếp gọn vào khoang sau của chiếc xe 6 bánh Land Aircraft Carrier. Mỗi chiếc sử dụng cấu hình 6 cánh quạt với càng có thể gập lại, và được chế tạo để vận hành thủ công hoặc ở chế độ bay tự hành.

Hiện chưa rõ chuyến bay thử nghiệm được điều khiển thủ công hay tự động. Được biết, tai nạn xảy ra trong lúc diễn tập đội hình trước khi triển lãm chính thức khai mạc vào ngày 19/9. Theo Guancha, một hành khách đã bị thương nhưng không nghiêm trọng.

Trong thông cáo gửi tới trang CNEVPost, Xpeng cho biết hai chiếc eVTOL đang tham gia bay đội hình thì va chạm do bay quá gần nhau. May mắn là một chiếc đã hạ cánh an toàn, trong khi chiếc còn lại chịu thiệt hại nặng và bốc cháy sau khi rơi xuống đất.

Một chiếc hạ cánh an toàn trong khi chiếc còn lại rơi và bốc cháy (Ảnh cắt từ clip).

Bất chấp sự cố trên, Xpeng vẫn sẽ bắt đầu sản xuất chiếc AeroHT 6 bánh cùng eVTOL đi kèm, dự kiến bàn giao cho khách vào năm 2026. Giá khởi điểm khoảng 2 triệu nhân dân tệ (7,4 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại), và công ty được cho là đã nhận được hàng nghìn đơn đặt hàng cho mẫu phương tiện giải trí đắt đỏ này. Chiếc eVTOL có thể bay ở độ cao tối đa khoảng 500 mét.

Cả hai phương tiện sẽ được sản xuất tại một cơ sở rộng 180.000 mét vuông ở Khu phát triển Quảng Châu. Nhà máy mới này được thiết kế với công suất tối đa 10.000 chiếc mỗi năm, cho thấy tham vọng lớn của Xpeng.

eVTOL là viết tắt của cụm từ tiếng Anh "electric Vertical Take-Off and Landing", dịch ra tiếng Việt có nghĩa là "máy bay điện cất và hạ cánh thẳng đứng". Theo cách hiểu đơn giản, đây là một loại phương tiện bay kết hợp các ưu điểm của máy bay trực thăng và máy bay không người lái (drone) cỡ lớn.

Mục tiêu chính của việc phát triển eVTOL là tạo ra một phương thức vận tải mới gọi là "Di chuyển hàng không trong đô thị" (Urban Air Mobility - UAM), hay còn được gọi là taxi bay, giúp giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông trên mặt đất.