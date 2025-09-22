Chiếc xe điện ba bánh với bàn đạp có thể chạy tới 120km/h, mui kín như ô tô

Xe đạp có thể ổn cho một chuyến dạo chơi cuối tuần thảnh thơi hoặc phục vụ việc rèn luyện sức khoẻ, nhưng khi trở thành phương tiện di chuyển hằng ngày sẽ bộc lộ nhiều hạn chế. Người dùng có thể dính mưa, lạnh vì gió và tốc độ thấp. Để khắc phục những bất tiện này, công ty Cixi của Pháp đang phát triển Vigoz, một mẫu xe ba bánh hỗ trợ bàn đạp, kết hợp động cơ điện và đủ tiện nghi cơ bản.

Xe ba bánh Cixi Vigoz được giới thiệu là có thể đạt tốc độ tối đa 120 km/h (Ảnh: Cixi).

Vigoz giống một số mẫu xe đô thị mini như Mobilize Duo, Citroen Ami, Fiat Topolino hay Microlino, nhưng nhanh hơn nhiều. Với tốc độ tối đa 120km/h, Vigoz được xếp vào phân hạng L5, nghĩa là đủ điều kiện lưu thông trên tất cả các tuyến đường công cộng và cao tốc ở Pháp, cũng như ở những thị trường khác tùy theo quy định.

Trung tâm của chiếc xe là hệ thống bàn đạp không xích PERS của Cixi, cho phép người lái tác động đến việc tăng tốc hoặc phanh bằng chân một cách tự nhiên. Có thể điều chỉnh độ nặng nhẹ của bàn đạp theo sở thích.

Xe sử dụng hệ thống đạp không xích, có cơ chế nghiêng chủ động và khoang cabin kín hoàn toàn (Ảnh: Cixi).

Xe còn có sự hỗ trợ từ một mô-tơ điện, với bộ pin 22kWh đặt dưới sàn, cho phạm vi di chuyển khoảng 160km/lần sạc. Việc tận dụng hệ thống phanh tái tạo năng lượng và đạp nhiều hơn có thể giúp quãng đường kéo dài thêm. Có thể sạc đầy pin trong khoảng 6 giờ bằng ổ cắm thông thường tại nhà và cơ quan.

Vigoz có thiết kế hai bánh trước và một bánh sau, với cơ chế nghiêng chủ động để vận hành linh hoạt. Thân xe kín hoàn toàn giúp tăng tính khí động học đồng thời bảo vệ người lái khỏi mưa gió, giá lạnh, đi kèm các trang bị như đèn LED, cần gạt mưa và cửa hai bên. Phía sau xe có khoang chở đồ mở kèm dây chằng, đủ cho những hành lý nhỏ.

Bên trong xe có chỗ cho một người lái và một hành khách. Cả hai ghế đều có dây an toàn ba điểm, hàng ghế sau có chốt Isofix để lắp ghế trẻ em. Thay vì vô-lăng, Vigoz giữ nguyên nét đặc trưng của xe đạp, với tay lái kèm phanh.

Tiếp cận thị trường dưới hình thức cho thuê, chiếc xe điện ba bánh này có độ bền được kỳ vọng ít nhất 15 năm (Ảnh: Cixi).

Theo Cixi, mẫu xe Vigoz được thiết kế để sử dụng ít nhất 15 năm trước khi cần tái chế, nhờ khung gầm chắc chắn, thân vỏ có thể thay thế, linh kiện dễ sửa chữa và thậm chí còn có cả khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA).

Hiện tại, Vigoz vẫn chưa được bán. Cixi cần hoàn thiện nguyên mẫu với thiết kế sẵn sàng cho sản xuất trước khi lắp ráp tại Pháp. Khi chính thức ra mắt, xe cũng không được bán đứt, mà chỉ tiếp cận thị trường theo hình thức thuê bao hằng tháng, mức giá sẽ được xác định sau khi tính toán chi phí sản xuất.