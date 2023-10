Trước ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, sức tiêu thụ của thị trường ô tô Việt Nam vẫn ảm đạm trong những tháng cuối năm, vốn là dịp cao điểm thường niên. Các mẫu xe lắp ráp trong nước vẫn có khuyến mại lớn dù được giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách hỗ trợ "xe nội" của Nhà nước.

Áp lực này khiến các dòng xe nhập khẩu bắt buộc phải chạy theo bằng chương trình khuyến mại. Dưới đây là một số cái tên tiêu biểu với mức giảm trên mốc 100 triệu đồng.

Haval H6

Nằm ở phân khúc crossover cỡ C, Haval H6 khá "chìm" sau màn ra mắt vào đầu tháng 8. Nguyên nhân chủ yếu là do thương hiệu mới, đồng thời chỉ có duy nhất phiên bản hybrid, có giá bán lẻ đề xuất lên tới 1,096 tỷ đồng, tương đối cao so với các đối thủ.

Trong tháng 10, mẫu H6 được nhà phân phối hỗ trợ lệ phí trước bạ lên tới 120 triệu đồng và tặng kèm thẻ ưu đãi dịch vụ bảo dưỡng trị giá 50 triệu đồng. Nếu tham gia chương trình bán xe cũ đổi xe mới, người dùng sẽ được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng, đưa giá thực tế hạ còn 956 triệu đồng, vẫn cao hơn các đối thủ.

Haval H6 HEV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,5 lít cho 100km, theo công bố của nhà sản xuất (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Subaru Outback và Forester

Subaru Outback là một trong số ít những mẫu xe trên thị trường còn tồn xe đời 2022 (VIN 2022) tại đại lý. Tuy rằng số lượng không nhiều nhưng các showroom vẫn áp dụng mức giảm lớn để "dọn kho".

Tư vấn bán hàng cho biết những chiếc Outback VIN 2022 đang được chào bán với mức giá 1,673 tỷ đồng, giảm 296 triệu đồng so với giá niêm yết. Xe VIN 2023 cũng có ưu đãi nhưng chỉ được giảm 200 triệu đồng xuống còn 1,9 tỷ đồng.

Subaru Outback có thiết kế dạng crossover wagon, giá bán đắt đỏ do được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản (Ảnh: Mai Xuân Tài).

Subaru Outback VIN 2023 được niêm yết ở mức 2,099 tỷ đồng, đắt hơn 130 triệu đồng so với VIN 2022. Như vậy, nếu chọn xe đời cũ, người dùng sẽ tiết kiệm được tổng cộng 426 triệu đồng, đủ để mua một chiếc xe hạng A như Kia Morning (424 triệu đồng).

So với VIN 2022, bản VIN 2023 có một số nâng cấp, gồm: mâm 18 inch kiểu mới, màn hình kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, 11 loa Harman Kardon kèm loa trầm, cổng kết nối USB-C và chế độ X-MODE thêm tính năng Tự động phục hồi.

Thiết kế nội thất của Subaru Outback có nhiều điểm giống "đàn em" Forester (Ảnh: Mai Xuân Tài).

Về phía Subaru Forester, chương trình khuyến mại dành cho mẫu xe này tiếp tục được gia tăng trong tháng 10. Theo công bố của nhà phân phối, Forester được giảm 220 triệu đồng ở phiên bản 2.0i-L tiêu chuẩn, giá bán thực tế hạ còn 749 triệu đồng, ngang giá niêm yết khởi điểm của đối thủ Mazda CX-5.

Biến thể 2.0i-L EyeSight được giảm tới 280 triệu đồng, hạ còn 819 triệu đồng. Cuối cùng, bản 2.0i-S EyeSight có mức giảm là 230 triệu đồng, hạ giá còn 969 triệu đồng.

Subaru Forester đang là mẫu xe có khuyến mại giảm giá lớn nhất phân khúc C-SUV, hơn cả CR-V (Ảnh: Subaru).

Volkswagen Virtus, T-Cross, Touareg, Teramont và Tiguan

Trong tháng 10, Volkswagen Việt Nam tung chương trình khuyến mại cho một nửa danh mục sản phẩm, gồm: T-Cross, Touareg, Teramont và Tiguan. Cụ thể, ưu đãi này gồm thẻ dịch vụ trị giá 50 triệu đồng và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm như sau:

Mẫu xe Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi T-Cross Elegance 1.099.000.000 170.000.000 929.000.000 T-Cross Luxury 1.299.000.000 200.000.000 1.099.000.000 Touareg Elegance 2.999.000.000 300.000.000 2.699.000.000 Touareg Luxury 3.499.000.000 350.000.000 3.149.000.000 Teramont 2.499.000.000 250.000.000 2.249.000.000 Tiguan 1.999.000.000 200.000.000 1.799.000.000

Chi tiết chương trình khuyến mại tháng 10 của Volkswagen Việt Nam (Đơn vị: Đồng).

Tuy nhiên, giá bán thực tế của Volkswagen Tiguan giảm còn nhiều hơn mức ưu đãi trên. Một số đại lý "cắt lỗ" giảm thêm 300 triệu đồng cho mẫu SUV 7 chỗ này. Với tổng mức giảm là 500 triệu đồng, giá Tiguan hạ còn 1,499 tỷ đồng, ngang với bản cao nhất của các mẫu xe cùng cỡ như Ford Everest (1,499 tỷ đồng).

Trang bị của Volkswagen Tiguan không vượt trội hơn các đối thủ đến từ Hàn Quốc hay Mỹ, giá bán cao chủ yếu do thương hiệu định vị ở mức "tiệm cận sang" và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Châu Âu (Ảnh: Thắng Dương).

Volkswagen Virtus dù không được nhà phân phối áp dụng khuyến mại nhưng tại đại lý, giá bán của mẫu xe này đang giảm tới 300 triệu đồng ở bản Elegance tiêu chuẩn, hạ còn 699 triệu đồng. Biến thể Luxury cao cấp được chào bán với giá 799 triệu đồng, tức giảm 270 triệu đồng so với giá niêm yết.

Sau khi áp dụng ưu đãi, giá thực tế của Volkswagen tiếp tục đắt nhất phân khúc sedan hạng B. Giá bản cao vẫn ngang một số mẫu C-SUV như Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (từ 769 triệu đồng).