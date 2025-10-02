Cảnh sát Mỹ dùng máy bay không người lái để giám sát biển số xe

Thiết bị đọc biển số xe ngày càng trở nên phổ biến và thu thập một lượng thông tin khổng lồ. Tuy nhiên, cảnh sát Mỹ đang đưa việc này lên một tầm cao mới, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Khi thiết bị đọc biển số được tích hợp vào drone, lượng thông tin mà nó thu thập được sẽ rất lớn (Ảnh minh hoạ EFF).

Theo Tổ chức Bảo vệ quyền tự do điện tử (EFF), một số sở cảnh sát đã bắt đầu sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) tích hợp đầu đọc biển số xe tự động.

Flock Safety cho biết có hơn 5.000 cơ quan thực thi pháp luật, cũng như hơn 6.000 cộng đồng và hơn 1.000 doanh nghiệp đang sử dụng thiết bị đọc biển số xe của họ. Điều này cho phép họ thu thập hàng tỷ lượt đọc biển số xe mỗi tháng, biến họ thành mạng lưới thiết bị bay đọc biển số cố định lớn nhất ở Mỹ.

Ngoài Flock Safety, còn có các công ty như Axon và Motorola Solutions cung cấp drone làm giải pháp ứng cứu ban đầu. Motorola thậm chí cho biết 81% các đơn vị cảnh sát ở Mỹ đang có hoặc đang triển khai một chương trình dùng drone.

Điều này làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư, khi các sở cảnh sát có thể thu thập hàng tỷ điểm dữ liệu về những người không làm gì sai trái. EFF cho biết, thiết bị bay đọc biển số thường xuyên có lỗi, khiến cảnh sát dừng nhầm xe và khiến tài xế hoảng sợ.

Họ cũng lưu ý rằng các cảnh sát có thể lạm dụng cơ sở dữ liệu của cơ quan thực thi pháp luật và sử dụng chúng sai mục đích. Đó là một viễn cảnh đáng sợ và EFF đã kêu gọi các cộng đồng phải yêu cầu hạn chế việc cảnh sát sử dụng thiết bị bay không người lái và thiết bị đọc biển số xe.

Họ cũng kêu gọi giới chức chính phủ nâng cao nhận thức, tránh việc vô tình phê duyệt một chương trình sử dụng thiết bị bay không người lái mà không biết rằng đã phê duyệt chương trình triển khai thiết bị bay đọc biển số xe.