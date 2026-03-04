Cần gạt mưa ô tô và những điều cần lưu ý

Gạt mưa ô tô giúp đảm bảo tầm quan sát cho người điều khiển xe (Ảnh: Minh Linh).

Dấu hiệu nhận biết hỏng hóc của cần gạt mưa

Cần gạt mưa cho ô tô có khả năng bị hao mòn bởi các yếu tố môi trường. Cần gạt “quá tuổi” sẽ không còn khả năng tạo và truyền lực hiệu quả như ban đầu. Lò xo trên cần gạt mưa bị yếu và không thể tạo ra áp lực đủ lớn để lưỡi gạt áp sát vào bề mặt kính chắn gió như trước.

Theo thời gian, cao su tiếp xúc giữa cần và mặt kính bị ăn mòn, xuất hiện gỉ ở các vị trí chốt, ốc trên khung cần, lưỡi gạt bị cong, vênh, rung và phát ra tiếng cót két khó chịu. Điều này làm giảm hiệu quả làm sạch kính, thậm chí còn cản trở tầm nhìn của người ngồi bên trong xe, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Khi nào cần thay thế cần gạt mưa

Theo kinh nghiệm được chia sẻ bởi các kỹ thuật viên, chủ xe cần kiểm tra và thay thế định kỳ cần gạt sau 6-18 tháng sử dụng, tùy theo điều kiện vận hành. Tuy nhiên, đối với xe thường xuyên hoạt động trong khí hậu nhiệt đới nắng nóng hay mưa nhiều như ở Việt Nam, nên thay thế sau khoảng 6 tháng sử dụng.

Nếu cần gạt mưa gặp các vấn đề như gạt nước không sạch, để lại vệt nước hoặc mảng mờ trên kính; lưỡi gạt bị rách, cong vênh hoặc cứng lại; gây tiếng ồn khi hoạt động, xuất hiện hiện tượng giật, rung; gạt không tiếp xúc đều với kính chắn gió, khiến nước mưa không được làm sạch hoàn toàn… thì người dùng nên thay cần gạt mưa mới ngay.

Trong trường hợp cần gạt mưa hoạt động không hiệu quả, người dùng hoàn toàn có thể tự tìm mua và thay thế. Đầu tiên, cần xác định 3 bộ phận cơ bản gồm: cần gạt bằng kim loại nối với trục trên kính chắn gió; khung kim loại gắn liền với cần gạt; và lưỡi gạt bằng cao su.

Dựa vào cần gạt cũ, bạn có thể tìm mua loại mới tương tự và lưu ý không tự ý nâng cấp bằng loại khác, không phù hợp với thiết kế của kính chắn gió.

Để chắc chắn hơn, người dùng có thể dùng thước đo độ dài của lưỡi gạt và nghe tư vấn về thông số của cần gạt từ người bán hàng. Đừng quên kiểm tra đầy đủ các linh kiện đi kèm trên mỗi bộ cần gạt nước để đảm bảo chúng tương thích với chiếc xe của bạn.

Lựa chọn cần gạt mưa

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại cần gạt mưa đến từ các thương hiệu khác nhau. Dựa vào những đặc điểm dưới đây, người dùng có thể lựa chọn cần gạt mưa phù hợp cho dòng xe của mình.

Gạt mưa ba khúc (Ảnh: Minh Linh).

Gạt mưa truyền thống (gạt mưa khung kim loại) có cấu tạo gồm khung kim loại và lưỡi cao su. Ưu điểm của loại cần gạt mưa này là độ bền cao, giá rẻ. Nhược điểm là dễ bị rung lắc khi sử dụng lâu ngày, hiệu suất kém trong điều kiện khắc nghiệt.

Gạt mưa dạng xương mềm không có khung kim loại, lưỡi gạt được làm từ silicon hoặc cao su tổng hợp. Ưu điểm của loại cần gạt mưa này là độ bám tốt, hoạt động êm ái, ít gây tiếng ồn, tuổi thọ dài hơn so với cần gạt mưa truyền thống. Tuy nhiên, loại gạt mưa này có giá tương đối cao.

Gạt mưa ba khúc hybrid (gạt mưa kết hợp) là loại kết hợp giữa khung kim loại và lớp cao su mềm, giúp tăng độ bền và cải thiện hiệu suất làm sạch.

Gạt mưa đa năng Multiconnection là loại với nhiều các khớp nối (adapter) khác nhau, phù hợp với mỗi dòng xe có chuẩn chốt gạt mưa riêng. Loại này thường được dùng cho các dòng xe ở phân khúc cao cấp.

Bộ cần gạt mưa sản xuất riêng cho mỗi dòng xe thường được thiết kế theo đúng kích thước và chuẩn chốt gạt nguyên bản của xe khi xuất xưởng.

Cách bảo dưỡng cần gạt mưa

Để cần gạt mưa hoạt động hiệu quả và bền bỉ hơn, người dùng nên áp dụng các phương pháp bảo dưỡng sau:

- Nên vệ sinh lưỡi gạt định kỳ bằng khăn mềm và dung dịch rửa kính để loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ.

- Không sử dụng cần gạt mưa khi kính quá khô, tránh làm mòn lưỡi cao su.

- Kiểm tra và thay nước rửa kính thường xuyên, sử dụng dung dịch chuyên dụng thay vì nước lã.

- Bảo vệ gạt mưa khi đỗ xe dưới trời nắng, giúp lưỡi cao su không bị lão hóa nhanh. Người dùng nên cố gắng không đỗ đậu xe ngoài trời nắng quá lâu. Nhiệt độ nóng sẽ làm lưỡi gạt cao su nhanh chóng hao mòn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên phủ bạt che xe khi không sử dụng đến trong thời gian dài.

Nên vệ sinh kính trước khi thay cần gạt mưa mới (Ảnh: Minh Linh).

Khi thay cần gạt mưa, nên làm theo các bước sau:

- Đảm bảo sử dụng đúng loại đầu nối khi lắp đặt cần gạt mưa mới.

- Làm sạch hoàn toàn kính chắn gió bằng chất tẩy kính chất lượng cao để loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn và mảng bám.

- Đặc biệt chú ý đến khu vực đặt cần gạt nước ở vị trí nghỉ và làm sạch mọi mảng bám tích tụ. Việc không đảm bảo khu vực này được làm sạch hoàn toàn sẽ dẫn đến hư hỏng các lưỡi gạt ngay từ lúc mới thay. Hư hỏng không thể khắc phục cho bề mặt kính chắn gió cũng có thể xảy ra như xước và tạo vệt...

- Kiểm tra kính chắn gió xem có muội than không; nếu có thì loại bỏ bằng sản phẩm chuyên dụng.

- Đảm bảo bình chứa dung dịch nước rửa kính luôn được đổ đầy bằng chất rửa kính chất lượng cao.

- Kiểm tra tình trạng của cần gạt nước và thay thế nếu bị biến dạng hoặc lò xo có biểu hiện yếu/gãy. Cần gạt nước là một hạng mục an toàn quan trọng và được khuyến cáo thay thế hàng năm.