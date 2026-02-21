Các tác nhân gây hại và cách bảo vệ sơn ô tô

Ngoài vai trò là phương tiện di chuyển, ô tô còn là một tài sản có giá trị lớn. Trong quá trình sử dụng xe hàng ngày, nếu không chú ý, sẽ có nhiều tác nhân gây hại cho ngoại thất.

Tác nhân gây hại

Các điều kiện thời tiết, như nắng, mưa, sẽ ảnh hưởng đến lớp sơn ngoại thất của ô tô theo thời gian. Với chất lượng không khí không được tốt ở những thành phố lớn, tình trạng mưa axit có thể xảy ra, gây hại cho lớp sơn bên ngoài xe.

Người dùng cần che chắn ô tô nếu phải đỗ lâu ngoài trời (Ảnh: Minh Linh).

Ô tô thường xuyên phải đỗ ngoài trời nắng và không được che chắn cũng khiến ngoại thất xe xuống cấp theo thời gian. Sơn xe là lớp tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng mùa hè.

Nhiệt cao khiến cấu trúc lớp sơn dễ bị phá hủy hơn vì các phân tử cấu thành sơn luôn ở trong tình trạng giãn nở, dẫn tới việc lớp sơn không đều màu, bạc màu, thậm chí còn nhăn nhúm, không sáng bóng.

Nhiều chủ xe lựa chọn việc để xe dưới tán cây để không chịu ánh nắng trực tiếp. Tuy nhiên, việc làm này cũng đối diện với nguy cơ tổn hại lớp sơn ngoại thất.

Xe đỗ dưới tán cây lớn có nguy cơ bị phân chim, xác côn trùng hay nhựa cây rơi vào. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, các tác nhân trên có thể ảnh hưởng đến bề mặt của sơn, gây ăn mòn hoặc khó tẩy rửa theo thời gian.

Nhựa cây, phân chim, xác côn trùng là những tác nhân gây hại đến lớp sơn xe (Ảnh: Minh Linh).

Việc phải di chuyển trên đa dạng địa hình cũng là một yếu tố gây tổn hại đến lớp sơn bên ngoài xe. Ô tô thường xuyên chạy các cung đường đồi núi, đi qua các công trình xây dựng dễ gặp tình huống đá dăm, sỏi bắn vào thân xe.

Thường xuyên vệ sinh ô tô là một cách tốt để bảo vệ lớp sơn ngoại thất, nhưng rửa xe không đúng cách có thể khiến ngoại thất xe xuống cấp.

Nếu người dùng lựa chọn các cơ sở rửa xe không uy tín, hoặc tự rửa xe tại nhà mà không có các dụng cụ không phù hợp có thể gây xước xe và mất độ bóng. Khăn rửa xe không đạt chuẩn, dung dịch vệ sinh không phù hợp cũng sẽ làm tăng nguy cơ mất độ bóng, xước xe, thậm chí phai màu sơn.

Cách bảo vệ lớp sơn ngoại thất

Sau khi đi mưa, đi qua vùng ngập hoặc bụi bẩn, người dùng nên nhanh chóng rửa xe để đảm bảo nước mưa hoặc nước bẩn không gây hại lớp sơn ngoại thất của xe. Nếu tự làm ở nhà, người dùng nên tránh rửa xe dưới ánh nắng trực tiếp, xà phòng sẽ nhanh khô, khó lau sạch khỏi thân xe và kính.

Lựa chọn rửa xe tại các cơ sở uy tín để bảo vệ lớp sơn (Ảnh: Minh Linh)

Tương tự như sau khi đi mưa và đi qua vùng ngập nước, nếu phát hiện ra xe dính phân chim, nhựa cây…, người dùng cũng nên nhanh chóng mang xe đi rửa, tránh tình trạng để các chất trên dính lâu trên thân xe, việc vệ sinh sẽ tương đối khó khăn và có nguy cơ làm hại lớp sơn xe.

Nếu không thể mang ô tô đi rửa ngay lập tức, bạn nên dùng nước máy để rửa qua xe.

Nếu người dùng có điều kiện rửa xe tại nhà, có thể tự chuẩn bị các dung dịch rửa xe, khăn rửa/lau xe (nên chọn loại vi sợi - microfilber), bàn chải rửa la-zăng, bánh xe. Chú ý sử dụng nguồn nước máy, không dùng nước giếng khoan. Việc sử dụng nước giếng khoan có nguy cơ ăn mòn các chi tiết.

Nếu mang ô tô ra ngoài tiệm rửa, người dùng nên tham khảo các cơ sở có uy tín. Bạn có thể hẹn giờ trước để không phải chờ lâu, cũng như nhân viên có thời gian để rửa xe một cách kỹ càng nhất.

Các cơ sở rửa xe uy tín thường sử dụng chất tẩy rửa phù hợp, cũng như đảm bảo làm sạch được các vị trí khó tiếp cận. Nhờ đó, ô tô được bảo vệ tốt hơn, tránh những hư hại không đáng có. Nếu điều kiện cho phép, người dùng nên rửa xe mỗi tuần một lần.

Khi công nghệ ngày càng phát triển, việc giữ lớp sơn ngoại thất của xe không chỉ dừng ở việc thường xuyên rửa và làm vệ sinh. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều phương pháp để bảo vệ ngoại thất xe, cũng như làm cho lớp sơn xe giữ màu và sáng bóng.

Chăm sóc ngoại thất đúng cách sẽ giúp ô tô bền đẹp hơn (Ảnh: Minh Linh).

Người dùng có thể lựa chọn phương án dán phim bảo vệ sơn Paint Protection Film (PPF) cho ô tô. PPF hay phim bảo vệ sơn là một lớp màng trong suốt, được dán bên ngoài bề mặt sơn xe. Nó có tác dụng bảo vệ nước sơn nguyên bản và hạn chế các tác động gây trầy xước, bong tróc lớp sơn hay các tác nhân khác gây bạc màu sơn. Tuy nhiên, chi phí đắt đỏ khi dán PPF cho ô tô cũng là một trở ngại cho người dùng khi lựa chọn phương pháp bảo vệ ngoại thất xe này.

Phủ ceramic cho ngoại thất xe cũng là phương án được nhiều người dùng lựa chọn. Phủ ceramic cho ô tô (còn gọi phủ gốm) là phủ lên bề mặt xe một lớp polymer dạng lỏng, thường có thành phần gốc vô cơ như titan dioxit, silic dioxit…, rồi đánh bóng, nhằm mục đích hạn chế những tác động từ bên ngoài có thể làm hỏng, bạc màu sơn xe, đồng thời khiến xe bóng hơn.

Tuy nhiên, phủ ceramic cũng không có nghĩa là ô tô được bảo vệ tuyệt đối. Vì là một lớp phủ mỏng trên bề mặt sơn, nên lớp phủ gốm này không thể bảo vệ xe khỏi các vật nhọn cào, hay đá/sỏi bắn vào thân xe khi vận hành. Xe vẫn có thể bị bám bẩn trong quá trình sử dụng. Vì vậy, để bề mặt sơn luôn bóng đẹp, người dùng vẫn nên rửa xe ít nhất 1 tuần/1 lần.