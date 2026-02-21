5 mẹo chăm xe sai lầm nhưng được nhiều người tin theo

1. Thay dầu máy sớm cho "chắc ăn"

Nhiều chủ xe tin rằng việc thay dầu sớm hơn so với khuyến cáo của nhà sản xuất giúp bảo vệ động cơ tốt hơn. Tuy nhiên, thực tế là hiện nay dầu động cơ được chế tạo với độ bền cao, sử dụng phụ gia chất lượng, đủ đảm bảo động cơ ô tô vận hành trơn tru thậm chí vượt quãng đường mà hãng xe khuyến cáo một chút.

Thay dầu quá sớm không giúp động cơ khỏe hơn, mà chỉ khiến người dùng thêm tốn kém và không bảo vệ môi trường, vì góp phần tăng lượng dầu thải.

Nhiều người thay dầu máy sớm vì cho rằng "thừa còn hơn thiếu" (Ảnh minh họa: Driven Racing Oil).

Nhìn chung, chủ xe nên tuân thủ đúng chu kỳ bảo dưỡng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để vừa đảm bảo tuổi thọ của các bộ phận và không lãng phí.

Việc thay dầu sớm chỉ nên thực hiện với những xe thường xuyên hoạt động ở khu vực đường xấu, nhiều đèo dốc, bụi bặm... hoặc xe để quá lâu không đi.

2. Bơm lốp thật căng để tiết kiệm nhiên liệu

Đây là sai lầm không giúp tiết kiệm nhiên liệu được nhiều mà lại nguy hiểm.

Lý do là lốp càng căng thì xe càng bon, diện tích tiếp xúc với mặt đường càng giảm, đồng nghĩa với việc xe giảm độ bám đường, khiến xe dễ trượt bánh, đặc biệt là khi ôm cua, chạy trên đường trơn hoặc khi phanh gấp.

Ngoài ra, lốp quá căng cũng khiến xe xóc hơn, rung lắc hơn, tăng lực tác động lên hệ thống treo.

Lốp quá căng còn có nguy cơ nổ cao hơn khi xe chạy tốc độ cao hoặc hoạt động trong điều kiện nắng nóng.

Tốt nhất là bơm lốp theo mức áp suất khuyến nghị của nhà sản xuất - thường được in trên tem dán ở bên trong cánh cửa xe. Đó là ngưỡng đã được tính toán dựa trên tải trọng, hệ thống treo và đặc tính vận hành của từng loại xe.

3. Lốp còn nhiều gai là còn dùng tốt

Gai lốp đúng là một chỉ dấu để xác định tình trạng lốp còn tốt hay không, nhưng đó không phải chỉ dấu duy nhất.

Lốp ô tô có tuổi thọ nhất định, nên ngay cả khi xe ít lăn bánh, gai lốp còn dày, nhưng cao su sẽ lão hóa theo thời gian, trở nên chai cứng, giảm độ đàn hồi, ảnh hưởng tới độ bám đường của xe, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Lốp ô tô thường có tuổi thọ 5-6 năm (tối đa 10 năm), hoặc quãng đường 40.000-80.000km. Thông tin về ngày sản xuất có trên thành lốp, thường thể hiện ở dãy 4 số cuối; trong đó, 2 số đầu là tuần sản xuất và 2 số cuối là năm sản xuất.

Chiếc lốp trong ảnh được sản xuất vào tuần thứ 35 của năm 2007 (Ảnh: UTires).

Cao su xuống cấp theo thời gian, và sẽ xuống cấp nhanh hơn nếu xe thường xuyên đỗ ngoài trời, dầm dãi mưa nắng.

Khi cao su lão hóa, những đường nứt nhỏ có thể xuất hiện ở dưới rãnh gai lốp, khó phát hiện bằng mắt thường nhưng rất nguy hiểm vì tiềm ẩn nguy cơ nổ lốp khi nhiệt độ tăng, cao su giãn nở.

Do đó, ngay cả khi gai còn sâu, nhưng lốp đã "hết đát" thì nên thay mới để đảm bảo an toàn.

4. Xịt rửa khoang động cơ thường xuyên bằng vòi áp lực cao

Ô tô đời mới có nhiều cảm biến, giắc điện và hộp điều khiển ở khoang động cơ, nên nếu nước hoặc hóa chất lọt vào có thể gây chập điện, lỗi cảm biến...

Thực tế là chỉ nên vệ sinh khoang động cơ định kỳ khi thực sự cần thiết tại các cơ sở chuyên nghiệp, sử dụng dung dịch chuyên dụng, có dụng cụ và quy trình phù hợp, che chắn cẩn thận. Cần tránh sử dụng vòi áp lực cao để xịt nước rửa khoang máy.

5. Sử dụng nước rửa chén để rửa kính ô tô

Thấy nước rửa chén dễ dàng làm sạch cốc thuỷ tinh, pha lê, nhiều người truyền tai nhau mẹo pha chúng vào nước để rửa kính ô tô cho sạch và trong, thay vì chỉ sử dụng dung dịch chuyên dụng.

Tuy nhiên, dung dịch rửa kính chuyên dụng có chứa chất chống đóng băng và dung môi phù hợp, giúp làm sạch kính mà không gây hao mòn, oxy hoá. Sử dụng nước rửa chén không những có thể để lại vệt mờ trên kính lái, làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của tài xế, mà còn có thể khiến bơm rửa kính nhanh hỏng.