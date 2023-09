Do điều kiện tài chính hoặc nhu cầu sử dụng ô tô không quá thường xuyên, nhiều người lựa chọn dịch vụ thuê ô tô tự lái. Nhu cầu này tăng cao trong một số dịp đặc biệt như cuối tuần, mùa du lịch hay những dịp lễ dài ngày.

Tính tổng chi phí, lựa chọn thuê xe tỏ ra kinh tế hơn việc bỏ ra hàng trăm triệu đồng hay cả tỷ đồng để mua xe, chăm sóc và bảo dưỡng. Dưới đây sẽ là một số lưu ý và kinh nghiệm khi thuê ô tô tự lái, nhằm đảm bảo hành trình diễn ra suôn sẻ, tránh mất tiền oan.

Chọn gói dịch vụ phù hợp

Các đơn vị cho thuê xe tự lái thường cung cấp gói dịch vụ thuê theo số km hoặc theo ngày. Trong đó, thuê xe theo số km sẽ rẻ hơn nhưng đòi hỏi người dùng phải ước tính tương đối chính xác về quãng đường di chuyển để làm hợp đồng, tránh trường hợp phải nộp thêm phụ phí khi đi vượt quá.

Do đó, gói dịch vụ thuê xe theo số km sẽ phù hợp với những khách hàng cần thuê lâu dài nhưng không di chuyển quá nhiều. Gói thuê xe theo ngày không giới hạn số km, chỉ cần giao xe đúng hẹn, thích hợp với những người có nhu cầu thuê xe để đi du lịch, sử dụng nhiều.

Ví dụ, một cơ sở cho thuê xe tự lái tại Hà Nội báo giá thuê một chiếc Mazda6 đời 2016 theo ngày là 1,3 triệu đồng, tiêu tốn tổng cộng gần 34 triệu đồng cho 26 ngày. Nếu thuê chiếc xe này theo số km, người dùng cần trả 23 triệu đồng cho 26 ngày, giới hạn 3.000km, phụ thu 8.000 đồng cho mỗi km đi quá.

Lựa chọn gói dịch vụ thuê xe phù hợp sẽ giúp người dùng tối ưu chi phí cho chuyến đi (Ảnh minh họa).

Ưu tiên thuê xe đời mới

Các cơ sở cho thuê xe tự lái có nhiều dòng xe cho người dùng lựa chọn, mức giá thuê linh hoạt tùy theo đời xe. Với những xe đời mới từ 2019-2023, chi phí thuê sẽ khoảng 1-1,6 triệu đồng; các xe có đời sâu rẻ hơn, tầm 800.000 đồng cho tới 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, người dùng vẫn nên thuê xe đời mới để tránh phát sinh những sự cố hỏng hóc do xe có tuổi đời cao, cũng như đảm bảo an toàn cho hành khách. Những mẫu xe đời cũ dễ gặp sự cố do nhiều chi tiết hao mòn, cơ sở ít bảo dưỡng… có thể khiến người thuê phải chịu thêm chi phí sửa chữa.

Một số mẫu xe và giá thuê tham khảo (Ảnh chụp màn hình).

Kiểm tra xe, lái thử trước khi quyết định

Kể cả khi xác định thuê xe đời mới, người dùng cũng không nên quá chủ quan, bởi xe dịch vụ thường ít được chăm sóc cẩn thận như xe cá nhân. Khách hàng nên chủ động kiểm tra nội, ngoại thất để nắm rõ tình trạng xe, đồng thời ghi rõ vào hợp đồng, chụp ảnh đầy đủ để làm bằng chứng trong trường hợp phát sinh tranh cãi khi trả xe.

Sau khi kiểm tra, người dùng nên lái thử vài vòng trước khi quyết định. Việc lái thử sẽ giúp người dùng nhận định rõ tình trạng của xe như hệ thống phanh, độ cân bằng của thước lái, khả năng vận hành của động cơ… để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.

Tất cả những chi tiết dù nhỏ như vết xước cần chụp lại, hai bên cùng thống nhất tình trạng xe trước khi bàn giao (Ảnh minh họa).

Bổ sung điều khoản về các vấn đề phát sinh trong hợp đồng

Trước khi đặt bút ký giấy tờ thuê xe, người dùng cần đọc kỹ hợp đồng, kiểm tra xem đã có các điều khoản về các vấn đề phát sinh trong quá trình thuê xe hay không. Trong trường hợp không có, người dùng cần bổ sung để làm rõ ràng buộc giữa hai bên.

Ví dụ, nếu xe phát sinh hỏng hóc trong quá trình thuê mà lỗi đến từ việc xe cũ, cần thay thế linh kiện, phía cơ sở cho thuê xe sẽ phải chịu chi phí sửa chữa.

Hợp đồng thuê xe bằng văn bản cần có các thông tin quan trọng như: gói dịch vụ, giá thuê xe, thời gian, giới hạn km, chi phí phát sinh, phụ thu, số tiền đặt cọc hoặc tài sản thế chấp…

Những giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục thuê xe tự lái

Khi thuê xe tự lái, người dùng cần chuẩn bị sẵn một số giấy tờ để làm thủ tục nhanh chóng, gồm: CMND/CCCD/Sổ hộ khẩu của người thuê, giấy phép lái xe của người thuê, tiền đặt cọc (thông thường 20-50 triệu đồng) hoặc tài sản thế chấp/giấy tờ có giá trị.

Lưu ý, một số cơ sở cho thuê xe có quy định giữ tiền cọc của người dùng từ 1-2 tuần sau khi trả xe để đảm bảo người thuê không vi phạm luật giao thông (phạt nguội). Trong trường hợp có lỗi, khách hàng sẽ bị trừ tiền cọc hoặc yêu cầu thanh toán.

Việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ sẽ giúp người dùng tiết kiệm được thời gian, đặc biệt trong những dịp cao điểm như nghỉ lễ (Ảnh minh họa).

Kiểm tra giấy tờ xe

Ngoài giấy đăng ký xe (hoặc giấy tờ có giá trị tương đương), đăng kiểm hay chứng nhận bảo hiểm bắt buộc, người dùng nên kiểm tra kỹ thời hạn đăng kiểm để tránh gặp rắc rối. Trong trường hợp hết hạn đăng kiểm hoặc thiếu giấy tờ theo quy định, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.

Trả xe

Khi trả, người dùng nên kiểm tra xe và chốt số km cùng đơn vị cho thuê xe để đảm bảo tính minh bạch. Nếu gặp sự cố trong chuyến đi, khách hàng nên trung thực thông báo, bình tĩnh đàm phán để hướng tới việc giảm tiền đền bù.