CEO Ford: “Chúng tôi sẽ không bao giờ loại bỏ Mustang số sàn”

Trong một buổi phỏng vấn tại giải đua Australian Formula 1 Grand Prix 2026, CEO Jim Farley của Ford đã chia sẻ lý do hãng xe Mỹ vẫn giữ tùy chọn số sàn trên mẫu xe cơ bắp danh tiếng Mustang.

Hộp số sàn trên xe Ford Mustang (Ảnh: Ford)

“Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Mustang số sàn”, ông Jim Farley nhấn mạnh.

Chia sẻ của vị CEO này được đưa ra trong bối cảnh rất ít khách hàng lựa chọn phiên bản số sàn của Mustang.

Theo số liệu được công bố từ hãng xe Mỹ, trong năm 2024, có khoảng 27% người mua xe Mustang lựa chọn bản số sàn. Tỷ lệ này tương đương khoảng 1/4 tổng lượng xe Mustang bán ra tại Mỹ. Ford vẫn chưa cập nhật doanh số của Mustang trong năm 2025.

Khi mà các hãng xe phổ thông, xe sang hay xe thể thao đã dần loại bỏ lựa chọn số sàn trên các dòng xe, Mustang vẫn có tùy chọn số sàn.

Mustang là một trong những dòng xe góp phần tạo nên danh tiếng cho Ford (Ảnh: Ford)

Với những người đam mê cảm giác lái chân thực nói chung và dòng xe cơ bắp Mustang nói riêng, tuyên bố của Jim Farley khiến họ phần nào yên tâm. Cũng theo vị CEO này, Mustang số sàn không đóng góp nhiều vào doanh số, nhưng vẫn là một sản phẩm mang ý nghĩa quan trọng với Ford.

Trong khi phần lớn các mẫu xe thể thao giờ đây được trang bị số tự động, việc Mustang vẫn có số sàn giúp “bảo tồn” trải nghiệm lái phấn khích của người điều khiển. Việc giữ lại tùy chọn số sàn cũng giúp Ford duy trì được sự gắn kết với những khách hàng trung thành của hãng xe Mỹ và góp phần giữ vững danh tiếng của Ford trong ngành công nghiệp ô tô.

“Tôi tin rằng khách hàng và những người đam mê lái xe đang được Ford chăm chút rất cẩn thận. Điều này được thực hiện trên tất cả các mẫu xe của hãng. Ford không có mẫu xe nào nhàm chán”, CEO của Ford khẳng định.

Tư duy này cũng đã được thể hiện xuyên suốt qua các dòng sản phẩm như Bronco, Mustang, Raptor… Những mẫu xe này đều được tập trung vào hiệu suất, hoặc những đặc điểm mà người đam mê lái xe đang tìm kiếm.

Tuy nhiên, không nhiều lãnh đạo các hãng xe trên thế giới có cùng quan điểm với Jim Farley.

Mới đây, CEO của BMW M đã thừa nhận rằng tương lai của hộp số sàn đang dần khép lại. Các quy định nghiêm ngặt về khí thải, cùng với mục tiêu gia tăng hiệu suất xe, thị hiếu khách hàng đã thúc đẩy các hãng xe từ bỏ lựa chọn số sàn trên các dòng sản phẩm của mình.

Hộp số tự động mang đến cảm giác chuyển số nhanh hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, vận hành đơn giản hơn và phù hợp với xe điện hoặc hybrid. Việc phát triển một hộp số sàn có thể bắt kịp xu hướng của ngành công nghiệp ô tô được cho là khá mất thời gian và tốn kém.

Nhưng theo CEO của Ford, vẫn còn rất nhiều người lái mong muốn có cảm giác “cầm nắm” khi điều khiển ô tô. Ông Jim Farley cho rằng, quá trình chuyển số là niềm vui khi cầm lái, chứ không phải là sự bất tiện.