Thợ xe nói về khả năng phục hồi chiếc Mercedes-AMG S63 bỏ hoang gần 10 năm

Chiếc xe từng có giá trị 7- 8 tỷ đồng

Người dân sinh sống tại khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính đã quen thuộc với chiếc xe Mercedes-AMG S63 trên vỉa hè. Theo nhiều người, chiếc xe này đã nằm ở đó khoảng 10 năm.

Chiếc Mercedes-AMG S63 nằm trên vỉa hè nhiều năm (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Năm 2025, khi vỉa hè của khu phố được lát lại, công nhân dùng cẩu di chuyển xe sang một bên để thi công, sau đó lại đưa về đúng vị trí cũ, các bánh xe được kê cẩn thận.

Một số chuyên gia trong ngành ô tô cho rằng, chiếc S63 này thuộc đời 2011. Vào thời điểm mới ra mắt, mẫu sedan hiệu suất cao thuộc dòng S-Class hạng sang có giá ước tính khoảng 7-8 tỷ đồng. Hiện một số chiếc S63 cùng đời đang được chào bán trên thị trường với giá trên dưới 1 tỷ đồng, nhưng khá hiếm gặp.

Cả 4 lốp xe đã được kê gạch (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Điều đáng chú ý là dù đã nhiều năm phơi mưa nắng ngoài trời, phần ngoại thất của chiếc xe vẫn gần như giữ được nguyên trạng.

Các chi tiết bên ngoài không bị phá hỏng hoặc thất lạc. Một số chủ garage chuyên xe sang tại Việt Nam cho rằng, dù bị bỏ lại trên vỉa hè khoảng 10 năm, mẫu xe này vẫn có khả năng phục hồi. Tuy nhiên, quá trình “dọn xe” sẽ tốn kém đáng kể cả về chi phí lẫn thời gian.

Anh Danh Hiển, chủ garage OtoZone (Hà Nội), đơn vị chuyên chăm sóc xe sang, nhận định: “Với tình trạng hiện tại, chiếc xe vẫn có thể phục dựng. Tuy nhiên, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm và đặt phụ tùng. Chi phí để thay thế đầy đủ các chi tiết cũng không hề rẻ".

Ngay cả với xe châu Âu đời sâu vẫn vận hành thường xuyên, việc chăm sóc đã khó, trong khi đây là một chiếc xe bị bỏ ngoài đường suốt 10 năm. Có lẽ chỉ khi mang giá trị kỷ niệm đặc biệt, chủ nhân mới sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn để phục hồi”, anh Hiển nói.

Trong khi đó, anh Trường Vinh, quản lý xưởng CarPlus (Hà Nội), cho biết để phục dựng một chiếc xe đã bị bỏ không suốt 10 năm, trước tiên cần nhiều thời gian để kiểm tra toàn diện tình trạng thực tế.

Theo anh Vinh, bước đầu tiên là xác định những hạng mục nào trên xe vẫn còn khả năng hoạt động.

“Việc đầu tiên là phải kiểm tra xem xe còn có thể nổ máy hay không, sau đó mới có thể tính tiếp các phương án xử lý”, anh Vinh nói.

Đại diện xưởng chuyên xe châu Âu lâu năm này cũng cho biết rất khó ước tính chính xác chi phí phục dựng nếu chưa được kiểm tra trực tiếp.

“Nếu có cơ hội trực tiếp ‘thăm khám’ chiếc xe, tôi mới có thể đưa ra con số cụ thể. Một chiếc xe phơi mưa nắng, bụi bặm ngoài đường suốt 10 năm có nguy cơ hư hỏng lớn ở hệ thống dây điện hoặc các hộp điều khiển, do chuột cắn, nước mưa hoặc môi trường nồm ẩm”, anh Vinh chia sẻ.

Chi phí phục hồi có thể cao hơn giá trị còn lại của xe

Anh Lê Thượng Tiến, Giám đốc xưởng dịch vụ xe sang Auto’s Only ở TPHCM, đưa ra nhận định về động cơ của chiếc xe nằm vỉa hè 10 năm: “Động cơ xe Đức vốn dĩ có phần cơ khí rất bền bỉ, thậm chí, có thể nói là bền hơn cả xe Nhật nếu được bảo dưỡng đúng.

Tuy nhiên, cơ khí tốt bao nhiêu thì những chi tiết cao su, nhựa lại kém bền bấy nhiêu. Những mẫu xe hiệu năng cao như S63 trong điều kiện vận hành hằng ngày, có thể thường xuyên gặp những vấn đề về rò rỉ nhớt, nước làm mát. Đó là do cao su bị lão hóa do nhiệt trong khoang động cơ”.

Chiếc xe không có dấu hiệu bị xâm phạm (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Ngoài hiện tượng lão hóa do nhiệt, theo anh Tiến, các chi tiết cao su cũng xuống cấp theo thời gian. Với chiếc xe này, gần như phải thay thế toàn bộ những hạng mục như gioăng nắp dàn cò, phốt đầu hộp số, phốt đuôi động cơ, gioăng đáy các-te cùng toàn bộ hệ thống ống nước làm mát động cơ.

“Với tình trạng xe phơi mưa nắng suốt nhiều năm, khả năng cao là hệ thống gioăng cửa và gioăng cửa sổ trời đã mục nát, không còn độ kín, dẫn tới nguy cơ nước lọt vào khoang nội thất. Bên dưới sàn xe có hơn 20 hộp điều khiển, trong đó nhiều hộp giao tiếp điện tử có giá trị rất cao. Khi nước xâm nhập, các hộp này có thể đã bị hư hỏng.

Hơi ẩm cũng có thể gây oxy hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến bo mạch điện tử. Quan trọng nhất là khi xác định phục hồi xe, phải tính trước kịch bản này và tiến hành vệ sinh toàn bộ mạch điện của các hộp điều khiển trước khi cấp nguồn.

Nếu kỹ thuật viên xử lý đúng quy trình, vẫn có thể cứu được một số hộp. Ngược lại, nếu chỉ xử lý phần cơ khí rồi cấp điện để nổ máy ngay, nguy cơ hư hỏng các hộp điều khiển gần như xảy ra tức thì”, Giám đốc Auto’s Only nhận định.

Theo anh Tiến, việc phục hồi chiếc Mercedes-AMG S63 là hoàn toàn khả thi, nhưng chi phí có thể cao gấp nhiều lần giá trị của một chiếc xe cũ cùng đời.

“Dù là xe cũ, đây vẫn là mẫu xe hiệu suất cao nên giá phụ tùng rất đắt đỏ. Kể cả khi phục hồi thành công, xe vẫn có thể phát sinh nhiều lỗi vặt trong quá trình vận hành, đòi hỏi sự kiên nhẫn từ cả chủ xe lẫn garage đảm nhận. Theo tôi, không nên phục hồi chiếc xe này”, anh Thượng Tiến nói.

Việc bị bỏ lại trên vỉa hè suốt 10 năm cũng cho thấy chủ nhân có lẽ không còn quá mặn mà với chiếc S63 đã nhiều năm tuổi. Dù từng là mẫu xe mơ ước của nhiều người đam mê ô tô, quá trình phục dựng chiếc xe này sẽ đối mặt với không ít trở ngại.

Trước đó, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh, tìm chủ nhân chiếc xe sang Mercedes-AMG S63 bị "bỏ quên" trên vỉa hè, sau phản ánh của phóng viên Dân trí.

"Chúng tôi đã cử lực lượng xuống nơi chiếc xe đỗ trên vỉa hè để xác minh, sau đó sẽ thông báo tìm chủ phương tiện. Sau thời gian thông báo, nếu không có người đến nhận, sẽ tiến hành cẩu xe đi", lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết.