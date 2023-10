BMW bán được nhiều xe điện hơn Mercedes-Benz

Trong quý III, các thương hiệu BMW và Mini (cùng thuộc Tập đoàn BMW) đã bán được 93.931 chiếc xe thuần điện trên toàn thế giới, tăng 79,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng thương hiệu BMW bán được 83.211 xe, tăng 100,3% so với năm ngoái.

Doanh số xe điện của BMW đã tăng gấp đôi trong quý III (Ảnh: BMW).

Cộng dồn 9 tháng đầu năm, BMW đã bán được tổng cộng 217.138 xe thuần điện.

Nhà sản xuất ô tô Đức cho biết mẫu i4 rất được ưa chuộng, giống như iX1. BMW cũng lưu ý rằng đã nhận được phản hồi tích cực của khách hàng đối với mẫu i5 mới.

Trong quý III, đã có 545.941 chiếc BMW các loại đến tay khách hàng, tăng 6,2% và nâng tổng doanh số 9 tháng đầu năm lên 1.621.267 xe, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính chung cả thương hiệu BMW và Mini, châu Á là thị trường lớn nhất của công ty, tiêu thụ 783.189 xe trong 9 tháng đầu năm, tăng 2%. Kế đến là thị trường châu Âu, với doanh số 670.119 xe và châu Mỹ với 338.093 xe.

Trong khi đó, Mercedes-Benz đã bán được tổng cộng 61.600 xe thuần điện trong quý III, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng doanh số 108% của mẫu EQA và 96% của mẫu EQB. Các mẫu EQS và EQS SUV cũng đã đạt được thành công bước đầu, với doanh số đạt 26.300 xe.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Mercedes-Benz Cars đã bán được 174.500 xe thuần điện, tăng 82% so với năm ngoái. Tổng doanh số của Mercedes-Benz Cars đạt 510.600 xe trong quý III, dù giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng doanh số cộng dồn 9 tháng đầu năm vẫn tăng 2% lên 1.529.800 xe so với năm ngoái.