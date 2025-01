Tình huống diễn ra vào ngày 19/1 trên đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Hình ảnh do camera hành trình của ô tô đi phía sau xe máy ghi lại cho thấy chiếc xe con đã bật đèn xi-nhan rồi tạt đầu xe máy ở hướng ngược chiều để rẽ sang đường. Bị bất ngờ, người đàn ông đi xe máy đã phanh gấp, khiến đuôi xe trượt sang phải, suýt ngã.

Bật xi-nhan xong rẽ luôn, ô tô khiến xe máy phanh trẹo bánh

"Đó là nam giới cầm lái chứ trong trường hợp này nếu là phụ nữ hoặc người lớn tuổi thì chắc là đã trượt ngã ra đường rồi. Tài xế ô tô thật thiếu kỹ năng, bất cẩn và thiếu văn hóa khi tham gia giao thông. Muốn rẽ hoặc chuyển làn thì phải bật xi-nhan rồi quan sát kỹ, khi nào đủ điều kiện an toàn thì mới chuyển hướng chứ tạt ngang như vậy thì ai mà tránh kịp," nick Hoàng Minh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nick Quỳnh Anh cũng chung quan điểm: "Rất nhiều người rẽ hoặc chuyển làn kiểu này, cả trong đô thị lẫn trên đường cao tốc, quốc lộ, cứ bật xi-nhan xong là tạt sang luôn, mặc định là các xe khác phải tránh mình. Bật xi-nhan là tín hiệu báo rẽ, là xin đường, chứ có phải 'bùa hộ mệnh' đâu."

Về việc chuyển hướng xe, Điều 15 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: Trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ, chuyển dần sang làn gần nhất với hướng rẽ. Tín hiệu báo hướng rẽ phải sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng. Khi bảo đảm an toàn, không gây trở ngại cho người và phương tiện khác mới được chuyển hướng.

Về việc xử lý vi phạm, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô chuyển hướng không nhường đường cho các xe đi ngược chiều; người đi bộ, xe thô sơ đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ.

Nếu việc chuyển hướng xe sai quy định gây tai nạn giao thông, thì người điều khiển ô tô bị phạt tiền từ 20 triệu đến 22 triệu đồng.