Xe máy điện thể thao: Phân khúc sớm nóng tại Việt Nam

Tương tự xe phân khối lớn, xe máy điện thể thao sẽ là cuộc chơi của những thương hiệu có tiềm lực tài chính.

Đây là những dòng xe đắt tiền, đòi hỏi chi phí đầu tư vào quá trình sản xuất là rất cao, do chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), sử dụng các vật liệu cao cấp, công nghệ an toàn hiện đại, cũng như động cơ hiệu suất cao…

Xe máy điện thể thao chắc chắn không phải phân khúc để các thương hiệu cạnh tranh doanh số. Đây sẽ là “sân chơi” để các nhà sản xuất phô diễn công nghệ hiện đại, thể hiện cá tính trong thiết kế, sức mạnh vượt trội có thể trang bị trên một mẫu xe, hay sự đầu tư tài chính của thương hiệu.

Xe máy vẫn là phương tiện di chuyển chiếm tỷ trọng lớn tại Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Đầu năm 2026, VinFast và Honda đã có cột mốc quan trọng đầu tiên trong cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe máy điện thể thao.

VinFast

Tại thị trường trong nước, thương hiệu Việt đã sớm hé lộ hình ảnh và tên gọi của các dòng xe máy điện thể thao. Tuy vẫn chưa có thông tin chính thức về thông số kỹ thuật, thiết kế hoàn thiện và thời điểm ra mắt tại Việt Nam, nhưng động thái này cho thấy VinFast đã có kế hoạch rõ ràng.

VinFast Sudub sở hữu thiết kế tương lai (Ảnh: VinFast).

Theo công bố từ VinFast, hãng sẽ cho ra mắt hai mẫu xe thuộc dòng naked-bike, có tên gọi Subab và Surad, phù hợp di chuyển hàng ngày, với thiết kế tay lái cao kết hợp cùng yên xe thoải mái.

Trong khi đó, mẫu cruiser Sudub có ngoại hình mạnh mẽ, với cụm đèn và đầu xe thiết kế góc cạnh, trục cơ sở dài, tay lái cao hơn yên xe, phù hợp với những hành trình dài.

Ngoài ra, hãng xe Việt còn có kế hoạch ra mắt dòng supersport mang tên Sulad, nổi bật với thiết kế đậm tính khí động học.

VinFast dự kiến trang bị cho các dòng xe thể thao của mình động cơ điện tối đa lên tới 50.000W, tương đương với các mô tô động cơ xăng có dung tích xi lanh 600cc, tốc độ tối đa có thể đạt 130km/h. Quãng đường di chuyển hứa hẹn cũng là một con số ấn tượng.

Dự kiến các mẫu xe máy điện thể thao này sẽ được VinFast giới thiệu trong quý II/2027.

Honda

Mặc dù “chậm chân” hơn VinFast ở mảng xe máy điện tại Việt Nam, Honda đang thể hiện được màn tăng tốc đáng chú ý ở đầu năm 2026.

Thương hiệu Nhật Bản đã công bố 3 dòng xe máy điện chiến lược của mình tại thị trường Việt Nam là ICON e:, CUV e:, và mới đây là UC3. Không dừng lại ở đó, hãng cũng đem về trưng bày một mẫu xe máy điện thể thao.

Từ cuối năm 2025, Honda đã đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam cho dòng xe máy điện thể thao WN7. Và mới đây trong một sự kiện diễn ra tại Hà Nội, hãng xe máy đến từ Nhật Bản đã trưng bày mẫu xe này trước công chúng.

Với động thái này, rất có thể trong tương lai gần, Honda WN7 sẽ được bán tại thị trường Việt Nam.

Honda WN7 được phát triển từ concept Be The Wind, với tên gọi tạo thành từ chữ “W” (đại diện cho chiếc concept), “N” là Naked-bike (phong cách thiết kế của xe) và số 7 đề cập đến phân khúc công suất.

Honda WN7 đã được đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tại thị trường nước ngoài, WN7 được trang bị động cơ điện có công suất 18kW, đi kèm bộ pin có dung lượng 9,3kWh và quãng đường di chuyển khoảng 130km sau mỗi lần sạc đầy.

Xe sử dụng cổng sạc CCS2, cho khả năng sạc 20-80% pin trong khoảng 30 phút. Tại châu Âu, Honda WN7 có giá bán 17.700 USD, quy đổi tương đương 465 triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, Honda đã thực hiện sự đầu tư mạnh mẽ ở mảng sản phẩm phân khối lớn với hơn 15 mẫu xe. Với thiết kế khá gần gũi với những dòng xe phân khối lớn của Honda, WN7 được kỳ vọng sẽ sớm nhận về những phản hồi tích cực từ khách hàng Việt khi chính thức có mặt trên thị trường.

Với việc hai “ông lớn” trong ngành xe máy tại Việt Nam đã có những động thái cụ thể ở phân khúc xe máy điện thể thao, rất có thể trong tương lai gần, đây sẽ là phân khúc chứng kiến nhiều màn cạnh tranh gắt gao.

Năm 2025, thị trường xe máy Việt Nam đã chứng kiến những thay đổi mang tính bước ngoặt. Điểm nhấn lớn nhất là việc VinFast vượt qua Yamaha để trở thành thương hiệu xe máy đứng thứ hai thị trường.

Trong khi đó, với thế mạnh từ dòng sản phẩm xe máy xăng, Honda vẫn vững chắc ở vị trí dẫn đầu. Đáng chú ý, với hơn 400.000 xe máy bán ra trong năm 2025, VinFast đã giành được thị phần xe máy điện lớn nhất tại Việt Nam.

Xu hướng xe điện đã thực sự lớn mạnh tại Việt Nam trong năm 2025. Thêm vào đó, việc Hà Nội công bố kế hoạch hạn chế xe máy sử dụng động cơ đốt trong từ giữa năm 2026, thị trường xe máy sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian tới đây.