5 cách đơn giản giúp ô tô tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả

Vì thế, ngoài việc bảo dưỡng định kỳ hoặc chọn mua xe có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, người dùng có thể tham khảo 5 mẹo đơn giản dưới đây khi sử dụng xe.

Giữ ga đều, tránh tăng/giảm tốc đột ngột

Việc phóng nhanh phanh gấp liên tục có thể khiến mức tiêu thụ nhiên liệu tăng gấp đôi, gấp ba. Vì vậy, hãy cố gắng giữ đều ga, tránh thay đổi vận tốc đột ngột dù là đi trong phố hay trên đường cao tốc.

Xe chạy với tốc độ ổn định sẽ tiêu hao ít nhiên liệu hơn (Ảnh: Nhật Minh).

Trong đô thị, nếu đi trên tuyến đường có nhiều đèn đỏ, hãy tính toán thời gian và khoảng cách hợp lý để có thể duy trì tốc độ ổn định, tránh tăng tốc rồi phanh gấp khi đến gần đèn.

Việc lái xe từ tốn, không đạp thốc ga còn giúp giảm tải cho các bộ phận như phanh, động cơ, hộp số, lốp...

Ngoài ra, hãy tăng cường sử dụng chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (thường có ký hiệu ECO hoặc ECON), tính năng tự động ngắt động cơ tạm thời và kiểm soát hành trình. Nhiều mẫu xe hiện đại có các chế độ này, giúp xe duy trì tốc độ đều, người lái nhàn hơn và xe đốt tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Bơm lốp đúng áp suất tiêu chuẩn

Lốp non hơi sẽ làm tăng lực cản lăn, khiến động cơ phải hoạt động nhiều hơn, từ đó làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu. Tuy nhiên, bơm lốp quá căng cũng không tốt vì khiến xe xóc, lốp mòn không đều và bám đường không tốt.

Duy trì áp suất lốp ở đúng mức khuyến nghị của nhà sản xuất (có trong nhãn dán ở cửa xe) là tốt nhất, đặc biệt trong những hành trình dài.

Sử dụng điều hòa hợp lý

Mức nhiệt độ được các chuyên gia khuyến nghị với điều hòa ô tô là khoảng 24-26°C.

Việc để nhiệt độ quá thấp hoặc bật chế độ lấy gió ngoài khi đi qua nơi có nhiều khói bụi sẽ khiến điều hòa phải hoạt động liên tục, từ đó làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu.

Nên ưu tiên tăng quạt gió thay vì hạ nhiệt độ điều hòa trong xe để tiết kiệm nhiên liệu, tăng hiệu quả làm mát (Ảnh: Nhật Minh).

Sau khi ô tô đỗ lâu ngoài trời nắng, thay vì giảm nhiệt độ điều hòa để làm mát không khí bên trong xe, hãy mở cửa và tăng quạt gió để đuổi hết khí nóng ra ngoài.

Vệ sinh định kỳ hệ thống điều hòa, thay lọc gió, dán phim cách nhiệt, và sử dụng các tấm chắn nắng trên cửa kính xe sẽ tăng hiệu quả làm mát của điều hòa, từ đó giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Không chở quá nặng hoặc để đồ không cần thiết trên xe

Nhiều người có thói quen để nhiều đồ đạc trên xe và trong cốp dù ít khi dùng đến, như thùng nước uống, can nước rửa kính, nước làm mát dự phòng... Việc này có thể tiện cho chủ xe, nhưng không thực sự cần thiết, lại làm tăng trọng lượng xe và khiến mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn.

Bên cạnh đó, hãy hạn chế lắp thêm đồ trang trí hay phụ kiện (cản trước, giá nóc...) làm tăng lực cản gió.

Hạn chế đi quãng đường quá ngắn

Động cơ khi đạt nhiệt độ vận hành sẽ tiêu thụ ít nhiên liệu hơn so với lúc còn nguội. Vì thế, hãy cố gắng lên kế hoạch di chuyển hợp lý, xem bản đồ, tránh đi lại lắt nhắt nhiều lần trong ngày hoặc chạy lòng vòng, vừa mất thời gian vừa tốn xăng, dầu.

Lựa chọn thời gian và cung đường di chuyển để tránh đường đông, đường tắc cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm cả nhiên liệu lẫn thời gian.