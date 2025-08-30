26 tay đua ô tô Gymkhana lần đầu xuất hiện ở Thanh Hóa

Sáng 30/8, vòng chung kết Giải đua ô tô Gymkhana vô địch Quốc gia - PVOIL Cup 2025 diễn ra tại quảng trường Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên tại Thanh Hóa diễn ra giải đua ô tô thể thao cấp quốc gia, nhằm chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Các vận động viên tranh tài tại giải đấu (Ảnh: Thanh Tùng).

PVOIL VGC 2025 là giải đua ô tô thể thao cấp quốc gia được tổ chức thường niên, ngày càng mở rộng về quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn và đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng.

Đường đua Gymkhana được thiết kế ngay tại quảng trường Hàm Rồng, mang đến trải nghiệm đua xe thể thao độc đáo giữa không gian đô thị. Đây là nơi các tay đua thể hiện kỹ năng xử lý xe qua những sa hình kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi tốc độ, độ chính xác và sự phối hợp linh hoạt.

Ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đồng Trưởng ban tổ chức, cho biết sự kiện không chỉ mang ý nghĩa mở màn cho bộ môn thể thao tốc độ tại địa phương, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến mới cho các sự kiện thể thao mang tính lễ hội.

Ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đồng Trưởng ban tổ chức (Ảnh: Thanh Tùng).

Vòng chung kết năm nay quy tụ 26 tay đua xuất sắc, được tuyển chọn từ hai vòng loại miền Bắc và miền Nam, cùng một số suất đặc cách dựa trên thành tích mùa giải trước.

Các vận động viên sẽ thi đấu ở hai phân hạng, phân biệt theo hệ dẫn động: cầu trước (FWD) và cầu sau/hai cầu (RWD/AWD), không phân biệt loại động cơ hay công suất.

Mỗi hệ dẫn động sẽ có sa hình riêng, phù hợp với đặc thù kỹ thuật và giúp các tay đua phát huy tối đa tính năng của xe cũng như kỹ năng điều khiển.

Ông Nguyễn Đại Hoàng, Tổng Giám đốc OTV Media, đồng Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết năm nay, khán giả sẽ tiếp tục được chứng kiến những màn so tài kịch tính đến từng phần nghìn giây, bởi các vận động viên đã đầu tư nhiều thời gian, công sức tập luyện hơn hẳn mọi năm.

Đông đảo khán giả đến xem màn trình diễn của các tay đua (Ảnh: Thanh Tùng).

Giải đấu hứa hẹn mang đến những cảm xúc chưa từng có, đặc biệt đối với khán giả lần đầu tiên theo dõi trực tiếp bộ môn này.

Tại giải đấu lần này, Ban tổ chức phối hợp với Quỹ OF Vì Cộng đồng và Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực trao tặng 100 triệu đồng tới các gia đình có thân nhân gặp tai nạn giao thông và đang trong hoàn cảnh khó khăn tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

Giải thưởng PVOIL VGC 2025 có tổng giá trị lên tới 116 triệu đồng. Vòng chung kết Giải đua ô tô Gymkhana diễn ra trong 2 ngày (30-31/8).