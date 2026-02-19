Yêu cầu rà soát tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho các bộ, ngành trong tháng 2 và thời gian tới.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu rà soát Nghị định 334/2025/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Theo phụ lục kèm Nghị quyết 23, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện các quy định tại Nghị định 334 nhằm bảo đảm thống nhất với Quy định 350-QĐ/TW năm 2025 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

Chính phủ yêu cầu kịp thời xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Nghị định 334/2025/NĐ-CP quy định khung tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Trong Nghị định này, tiêu chuẩn lý luận chính trị là một trong những điều kiện bắt buộc khi xem xét quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định quy định mỗi nhóm chức danh phải đáp ứng trình độ lý luận chính trị tương ứng với cấp quản lý.

Cụ thể, các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc đang trong diện đào tạo theo quy hoạch.

Đối với các chức danh lãnh đạo cấp cao hơn như vụ trưởng, cục trưởng, giám đốc sở và tương đương, yêu cầu cao cấp lý luận chính trị được xác định là tiêu chuẩn bắt buộc trước khi xem xét bổ nhiệm chính thức.

Nghị định cũng nhấn mạnh việc hoàn thành chương trình đào tạo lý luận chính trị phải gắn với công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm cán bộ được đào tạo trước hoặc song song với quá trình chuẩn bị bổ nhiệm.

Trường hợp chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn, cơ quan có thẩm quyền phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện theo quy định.

Quy định 350-QĐ/TW năm 2025 của Ban Bí thư là căn cứ trực tiếp để rà soát các tiêu chuẩn về lý luận chính trị trong Nghị định 334. Quy định này xác định rõ đào tạo lý luận chính trị là nghĩa vụ bắt buộc gắn với quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; đồng thời chuẩn hóa lại hệ thống trình độ, từ năm 2025 chỉ còn trung cấp và cao cấp, bỏ trình độ sơ cấp.

Với trình độ trung cấp, đối tượng chủ yếu là cán bộ, công chức giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên hoặc thuộc diện quy hoạch; yêu cầu là đảng viên, có trình độ chuyên môn từ cao đẳng hoặc đại học tùy trường hợp và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trình độ cao cấp lý luận chính trị áp dụng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ từ trưởng phòng cấp tỉnh, cấp bộ và tương đương trở lên; yêu cầu là đảng viên chính thức, tốt nghiệp đại học và có quá trình công tác, đánh giá đạt chuẩn theo quy định.

Việc phân cấp đào tạo được quy định rõ giữa trường chính trị cấp tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, làm cơ sở để thống nhất tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ sung tiêu chí trong hệ thống chức danh công chức lãnh đạo, quản lý.