Cơ cấu lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công giúp thủ tục thông suốt

Bộ Nội vụ đã trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi đến sau kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri tỉnh Hưng Yên nêu việc giải quyết hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công sau sáp nhập còn rất chậm; người dân đợi rất lâu, nhất là việc công chứng, chứng thực giấy tờ.

Cử tri cho rằng việc này có nguyên nhân do hiện nay phó chủ tịch UBND xã, phường kiêm nhiệm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công.

Do đó cử tri đề nghị xem xét quy định cho cấp xã, phường có 1 giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động chuyên trách.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ nêu rõ tại Nghị định 367/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia đã quy định lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Cụ thể gồm giám đốc tương đương trưởng phòng, phó giám đốc tương đương phó trưởng phòng thuộc UBND cấp xã.

Do đó Bộ đề nghị tỉnh Hưng Yên thực hiện đúng quy định tại nghị định 367/2025.

Theo quy định Nghị định 357, lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã gồm giám đốc tương đương trưởng phòng.

Phó giám đốc tương đương phó trưởng phòng thuộc UBND cấp xã giúp giám đốc thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Số lượng phó giám đốc thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Như vậy theo Nghị định 367/2025, không còn quy định lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã gồm giám đốc là một phó chủ tịch UBND cấp xã.