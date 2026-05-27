Yêu cầu các cơ quan không tổ chức tham quan, tập trung giải quyết công việc

Ngày 27/5, Tỉnh ủy Quảng Ngãi có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc. Theo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tương đối tốt quy chế làm việc, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu một số địa phương chưa chấp hành nghiêm chế độ hội họp, sinh hoạt của cấp ủy, việc phối hợp xử lý công việc có lúc, có việc chưa chặt chẽ.

Cán bộ ở Quảng Ngãi tận tình hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh: Quốc Triều).

Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giải quyết hiệu quả công việc, bảo đảm đúng thời gian quy định.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu để xảy ra vi phạm.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng yêu cầu, trong thời gian này các cơ quan, đơn vị không tổ chức đoàn đi tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá kết quả 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số.