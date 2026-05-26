Chủ tịch xã kể chuyện bị người dân tố “gây khó dễ” và cách xử lý nhanh

Bị người dân tố “làm khó” và cách xử lý của lãnh đạo xã

Câu chuyện trên được ông Huỳnh Uy Viễn, Chủ tịch UBND xã Cam Lâm, chia sẻ tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp do Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức ngày 26/5.

Theo ông Viễn, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Cam Lâm có điều kiện thuận lợi hơn về cơ sở vật chất khi tiếp nhận lại trụ sở cũ của huyện Cam Lâm. Bộ máy cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên địa phương vẫn phải tiếp tục rà soát, bố trí đúng người, đúng việc để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Trung Thi).

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số tình huống phát sinh khiến người dân cho rằng chính quyền mới “làm khó” khi giải quyết hồ sơ hành chính.

Ông Viễn dẫn trường hợp một người dân phản ánh trước đây cấp xã cũ từng xác nhận việc thân nhân “mất tích”, nhưng nay khi nộp hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công xã mới bị trả lại vì cán bộ cho rằng không đúng quy trình, không thuộc thẩm quyền.

“Người dân nói rằng trước đây xã cũ làm được, giờ xã mới không làm nên cho rằng chính quyền mới gây khó dễ”, ông Viễn kể.

Theo lãnh đạo xã Cam Lâm, qua rà soát, địa phương xác định việc tuyên bố một người mất tích phải thuộc thẩm quyền của tòa án, có trình tự pháp lý cụ thể. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ nhu cầu thực tế, cán bộ nhận thấy công dân chỉ cần giấy xác nhận phục vụ hồ sơ xin việc, không liên quan đến tranh chấp tài sản hay thừa kế.

Từ đó, xã hướng dẫn người dân không làm đơn xác nhận “mất tích” mà chuyển sang trình bày sự việc theo hướng xác nhận người thân đã rời khỏi địa phương trong một khoảng thời gian cụ thể để thôn và xã xác nhận, làm căn cứ bổ sung hồ sơ xin việc.

Ông Huỳnh Uy Viễn, Chủ tịch UBND xã Cam Lâm, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Trung Thi).

Ông Viễn cho rằng nếu cán bộ chỉ cứng nhắc áp dụng quy định mà không nghiên cứu bản chất sự việc, không linh hoạt xử lý rất dễ khiến người dân hiểu nhầm là chính quyền gây phiền hà.

“Tất nhiên cán bộ hành chính công phải làm đúng quy trình, đúng thẩm quyền. Nhưng bài học ở đây là phải trực tiếp nghiên cứu từng trường hợp cụ thể để giải quyết phù hợp”, ông nói.

Chủ tịch UBND xã Cam Lâm cũng nhấn mạnh việc đối thoại trực tiếp với người dân là giải pháp quan trọng để giảm khiếu nại, khiếu kiện và giảm áp lực cho cấp trên.

Ông cho biết thời gian qua địa phương phát sinh gần 100 đơn thư liên quan một dự án lớn được xây dựng tại địa phương. Ban đầu có ý kiến đề xuất hướng dẫn người dân gửi lên cấp tỉnh do thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Tuy nhiên, lãnh đạo xã đã chủ động đối thoại, đồng hành cùng người dân để tháo gỡ vướng mắc.

“Khi người dân cảm nhận được sự chia sẻ, đồng hành thì họ không tiếp tục gửi đơn thư kéo dài và khiếu kiện lên cấp trên”, ông Viễn nói.

Tạo tâm lý “thích đi làm việc”

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ghi nhận nỗ lực của lãnh đạo các xã, phường trong việc vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo giải quyết công việc cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, chủ động trao đổi trực tiếp để nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thay vì phụ thuộc quá nhiều vào thủ tục hành chính, văn bản giấy tờ rườm rà.

Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Trung Thi).

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng hiệu quả, thực chất.

Về môi trường làm việc, ông Trần Phong đề nghị xây dựng văn hóa công sở lành mạnh, tôn trọng lẫn nhau để cán bộ, đảng viên có động lực cống hiến, tạo tâm lý “thích đi làm việc”. Đồng thời ông yêu cầu phát huy trí tuệ tập thể, huy động tối đa chất xám của đội ngũ cán bộ, kể cả những người không giữ chức vụ lãnh đạo.

Ông cũng phê phán tình trạng một số lãnh đạo không nắm chắc chuyên môn nhưng lại chỉ đạo theo ý chí chủ quan, xa rời thực tiễn.

Ông Trần Phong nhấn mạnh vai trò của việc động viên tinh thần trong công tác quản lý, điều hành. Theo ông, lãnh đạo cần biết khích lệ, góp ý và khen thưởng kịp thời; coi trọng việc ghi nhận công sức, ý kiến tham mưu của cán bộ cấp dưới. "Nhiều khi sự ghi nhận từ lãnh đạo còn có ý nghĩa lớn hơn cả giá trị vật chất", ông nêu quan điểm.