Xem xét điều chuyển lãnh đạo sở không hoàn thành cải cách hành chính

Ngày 26/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Quy định này áp dụng đối với thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu. Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hằng năm; kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị bảo đảm 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết qua Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn phải đạt từ 95% trở lên. Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quy định cũng nêu rõ, việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu được chia thành 4 mức là hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, người đứng đầu được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách hành chính khi cơ quan, đơn vị đạt từ 90 điểm trở lên theo chỉ số cải cách hành chính hằng năm, hoàn thành tốt từ 80 điểm đến dưới 90 điểm, hoàn thành nhiệm vụ từ 70 điểm đến dưới 80 điểm, dưới 70 điểm bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu vi phạm trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có 2 năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính thì ngoài việc bị xử lý kỷ luật, còn bị xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác.