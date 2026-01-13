Xử lý dứt điểm cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập trong tháng 1

Ngày 13/1, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã và đặc khu, yêu cầu xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn.

Theo thống kê, hiện Đà Nẵng còn 7 cơ sở nhà, đất dôi dư đang trong quá trình xử lý.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũ đang chờ bố trí, sắp xếp (Ảnh: Công Bính).

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai xử lý tài sản công theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

Đối với các cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành việc xử lý, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ khẩn trương thực hiện theo đúng quy định và tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xử lý tài sản đúng thẩm quyền, với thời hạn hoàn thành trước ngày 20/1.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt quyết định xử lý tài sản, Sở Tài chính sẽ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt, quyết định phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, tránh thất thoát, lãng phí.

Việc khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất có quyết định thu hồi phải tuân thủ Nghị định số 186 của Chính phủ.

Sở Tài chính cũng được yêu cầu thực hiện rà soát các cơ sở nhà, đất đã thực hiện tạm bàn giao, tiếp nhận theo các hướng dẫn của Bộ Tài chính về bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Mục tiêu hoàn thành các thủ tục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm bàn giao, tiếp nhận theo các quyết định xử lý tài sản.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, quá 30 ngày kể từ ngày có quyết định xử lý tài sản mà các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao, tiếp nhận tài sản không hoàn thành thủ tục giao, tiếp nhận, hạch toán, quản lý, sử dụng, xử lý đối với các tài sản đó thì Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Thời hạn cuối để hoàn thành các thủ tục này là trước ngày 30/1.