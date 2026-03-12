Xây dựng phần mềm đánh giá cán bộ bằng KPI

Ngày 12/3, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký quyết định phê duyệt kinh phí hơn 13,3 tỷ đồng để Sở Nội vụ xây dựng phần mềm đánh giá kết quả làm việc theo mô hình KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc).

Theo đề án, việc xây dựng phần mềm này sẽ đánh giá kết quả làm việc theo mô hình KPI để đo lường được thực chất chất lượng công chức, viên chức, bao gồm cả cấp lãnh đạo, chuyên viên…

Đà Nẵng chi hơn 13 tỷ đồng xây dựng phần mềm đánh giá kết quả công việc của cán bộ theo mô hình KPI (Ảnh: Công Bính).

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Nội vụ triển khai đến tất cả công chức hành chính trên địa bàn thành phố nhằm đo lường chất lượng, hiệu suất làm việc theo mô hình KPI, gồm các chức năng chính như quản lý danh mục công việc định mức chuẩn kết hợp với dữ liệu nền, hệ thống một cửa điện tử và các tiêu chuẩn, biểu mẫu, quy trình nghiệp vụ...

Sở Nội vụ Đà Nẵng cũng được cấp kinh phí để triển khai xây dựng Hệ thống ứng dụng hẹn giờ giao dịch hành chính và trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ hành chính công và dịch vụ sự nghiệp công tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn.

Trong đó sẽ hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả việc xếp hàng tự động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến liên hệ làm việc.

Hệ thống này sau khi được đầu tư và đi vào vận hành, sẽ hỗ trợ việc kê khai các mẫu đơn và các trường thông tin được nhập từ người dân thông qua việc ứng dụng AI.

Theo đó, người dân, tổ chức chỉ cần kê khai các trường thông tin dữ liệu cơ bản theo liệt kê, các dữ liệu này sẽ tự động điền vào các trường thông tin ô tương ứng theo từng mẫu đơn và được lưu trữ trên hệ thống.

Ngoài ra, hỗ trợ công tác thống kê, báo cáo số lượng công dân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp và tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.