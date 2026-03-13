Việt Nam cam kết thúc đẩy quyền tiếp cận công lý của phụ nữ tại LHQ

Từ ngày 9-11/3, Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà dẫn đầu đã tham dự Khóa họp lần thứ 70 của Ủy ban Địa vị phụ nữ Liên Hợp Quốc (CSW) tại New York, Hoa Kỳ.

Tại phiên thảo luận chung của Khóa họp, các quốc gia tập trung trao đổi về những thách thức mới trong thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt là bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em gái.

Phát biểu tại phiên thảo luận chung ngày 11/3, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh rằng tiếp cận công lý không chỉ là một quyền cơ bản của con người mà còn là nền tảng quan trọng để xóa bỏ bạo lực và phân biệt đối xử trên cơ sở giới, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà tại sự kiện CSW70 (Ảnh: Anh Phạm).

Thứ trưởng đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ.

Cụ thể, Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực từ năm 2017 đã mở rộng diện được hỗ trợ miễn phí, trong đó có nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người và người chưa thành niên có hoàn cảnh khó khăn. Hệ thống Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã được thiết lập tại 100% tỉnh, thành phố; hơn 62% trợ giúp viên pháp lý là phụ nữ, góp phần nâng cao tính nhạy cảm giới trong cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh đó, hơn 6.000 mô hình và cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đang hoạt động trên toàn quốc. Các mô hình này hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, tiếp cận kịp thời các dịch vụ thiết yếu như tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và bảo vệ khẩn cấp.

Thông qua các chính sách và chương trình này, Việt Nam tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Công ước CEDAW, Cương lĩnh hành động Bắc Kinh cùng các cam kết quốc tế về quyền con người.

Bên lề CSW 70, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Thị Hà đã tiếp bà Osmayda Hernandez Beleno, cán bộ Ủy ban điều hành Quốc gia của Liên đoàn Phụ nữ Cuba. Hai bên đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm trong lĩnh vực bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Hai bên cùng ôn lại và nhấn mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà và bà Osmayda Hernandez Beleno thống nhất thiết lập kênh trao đổi thảo luận hợp tác trong lĩnh vực bình đẳng giới giữa hai cơ quan, nhằm học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết Việt Nam đang tiếp tục lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới trong quá trình cải cách thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực hoàn thiện pháp luật theo hướng nhạy cảm giới, nâng cao năng lực đội ngũ thực thi pháp luật, thúc đẩy chuyển đổi số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công lý, đồng thời bảo đảm sự tham gia thực chất của phụ nữ trong quản trị và ra quyết định.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và mong muốn tăng cường phối hợp với các quốc gia thành viên và các cơ quan Liên hợp quốc để cùng xây dựng một thế giới công bằng, bao trùm, nơi không một phụ nữ hay trẻ em gái nào bị bỏ lại phía sau”.

Toàn cảnh lễ khai mạc CSW70 (Ảnh: Ban tổ chức CSW70).

Trong khuôn khổ Khóa họp thường niên lần thứ 70 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên Hợp Quốc, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà dẫn đầu không chỉ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao mà còn tham gia các phiên họp cấp bộ trưởng và nhiều hoạt động bên lề như họp bàn tròn, tọa đàm chuyên đề, tiếp xúc song phương nhằm trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Trong đó, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cũng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công lý không có rào cản: trao quyền cho phụ nữ và thanh niên trong luật pháp và vai trò lãnh đạo”. Sự kiện do phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chủ trì, nhằm thảo luận các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận công lý và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực pháp luật và lãnh đạo.