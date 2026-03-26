Đề xuất hỗ trợ bảo hiểm cho người tham gia kháng chiến chưa có chế độ

Sáng 25/3, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh. Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng cần sớm bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với một bộ phận người từng tham gia kháng chiến nhưng chưa được thụ hưởng chế độ, nhằm bảo đảm an sinh và phù hợp thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Minh Chính, Phó Trưởng ban công tác Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội, cho biết dù hệ thống chính sách đối với Cựu chiến binh thời gian qua đã được triển khai tương đối đầy đủ, vẫn còn một số nhóm đối tượng chưa được hưởng quyền lợi tương xứng.

“Đối với Cựu chiến binh là cán bộ quân đội nghỉ hưu, người nhiễm chất độc da cam, mức hỗ trợ hiện nay vẫn còn thấp. Mặc dù quy định mới của Chính phủ đã tăng gấp đôi mức trợ cấp đối với trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo bằng 2 lần mức lương cơ sở mỗi quỹ, tính ra mỗi thánng cũng chỉ hơn 1 triệu đồng”, ông nói.

Đại tá Phạm Minh Chính, Phó Trưởng ban công tác Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội (Ảnh: HCCB).

Theo ông, với những người mắc bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ này chưa thực sự phù hợp so với chi phí điều trị thực tế. “Khoản hỗ trợ hơn 1 triệu đồng là rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh”, ông nêu và đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu điều chỉnh theo hướng tăng mức trợ cấp đối với nhóm này.

Bên cạnh đó, Đại tá Phạm Minh Chính thông tin, tại Hà Nội hiện còn hơn 84.000 người từng tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng bảo hiểm xã hội. Phần lớn trong số này đã cao tuổi, sức khỏe giảm sút, đời sống còn nhiều khó khăn.

“Đây là nhóm đối tượng lớn, cần được quan tâm giải quyết sớm”, ông nói, đồng thời đề xuất cần có chính sách hỗ trợ phù hợp, trước mắt là về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Không chỉ riêng Hà Nội, tình trạng một bộ phận người tham gia kháng chiến chưa được hưởng đầy đủ chính sách cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương. Đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên đề nghị xem xét bổ sung chế độ bảo hiểm y tế đối với những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau năm 1975 nhưng chưa thuộc diện được hưởng theo quy định hiện hành.

Theo các ý kiến, nhóm đối tượng này có đặc điểm chung là tuổi cao, sức khỏe yếu, trong khi khả năng lao động và thu nhập hạn chế. Việc chưa được tiếp cận đầy đủ chính sách bảo hiểm khiến họ gặp khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe và bảo đảm cuộc sống.

Cựu chiến binh tham gia diễu hành tại sự kiện A50 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng cho rằng mức trợ cấp hiện hành đối với một số nhóm, như người nhiễm chất độc da cam hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, còn thấp so với nhu cầu thực tế. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và điều trị ngày càng tăng, việc điều chỉnh chính sách theo hướng nâng mức hỗ trợ là cần thiết.

Từ thực tiễn trên, các đại biểu kiến nghị Nhà nước sớm rà soát tổng thể hệ thống chính sách đối với người có công và Cựu chiến binh theo hướng đồng bộ, tránh bỏ sót đối tượng. Việc bổ sung chính sách bảo hiểm được xem là giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm an sinh, nhất là đối với những người từng tham gia kháng chiến nhưng chưa có chế độ.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng các nội dung liên quan đến đối tượng thụ hưởng, tiêu chí xác nhận và cơ chế thực hiện cần được quy định rõ ràng, thống nhất hơn trong các văn bản pháp luật, tránh tình trạng mỗi địa phương áp dụng khác nhau.

Trong bối cảnh Pháp lệnh Cựu chiến binh đã được thực hiện hơn 20 năm, việc hoàn thiện chính sách theo hướng mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người có công, đồng thời thể hiện sự tri ân của Nhà nước đối với những đóng góp trong các giai đoạn lịch sử của đất nước.