Khai quật mộ liệt sỹ nghi hy sinh trong trận đánh ở “cánh cửa thép” Gò Loi
(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã khai quật, quy tập mộ liệt sỹ nghi hy sinh trong trận đánh ở cứ điểm Gò Loi (xã Hoài Ân), nơi từng được mệnh danh “cánh cửa thép” của Bắc Bình Định trước đây.
Ngày 25/3, thông tin từ UBND xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai), địa phương đang phối hợp các cơ quan chức năng lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, đối chiếu với thân nhân nhằm sớm xác định danh tính liệt sỹ.
Chiều 24/3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và UBND xã Hoài Ân tổ chức khai quật, quy tập một ngôi mộ liệt sỹ tại khu vực Trí Tường (Ân Tường Đông cũ, cách di tích chiến thắng Gò Loi khoảng 3km), nay thuộc xã Hoài Ân.
Theo lãnh đạo xã Hoài Ân, trong quá trình thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Đội 515, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã thu thập thông tin từ nhiều nguồn, bao gồm phiếu cung cấp dữ liệu, thông tin từ người dân và nhân chứng trực tiếp dẫn đường.
Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng khảo sát thực địa và xác định vị trí nghi có mộ liệt sỹ. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vị trí ngôi mộ trùng khớp với thông tin do thân nhân một gia đình ở các tỉnh phía Bắc cung cấp.
Ngay trong chiều 24/3, công tác khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ được triển khai theo đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, trang nghiêm.
Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, hài cốt liệt sỹ được đưa về bảo quản tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Ân. Do chưa xác định được danh tính, cơ quan chức năng sẽ giám định ADN, đối chiếu với thân nhân để sớm có thông tin về liệt sỹ.
Lãnh đạo xã Hoài Ân cho biết thời gian tới địa, phương dự kiến tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định, bảo đảm trang nghiêm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nghĩa cử nhân văn sâu sắc, góp phần tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình.
Gò Loi là cứ điểm quan trọng và kiên cố trong hệ thống căn cứ được mệnh danh là “cánh cửa thép” của Bắc Bình Định do Mỹ xây dựng vào năm 1966, tại ngã ba thôn Tân Thạnh (xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định trước đây), nay là xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai.
Cứ điểm Gò Loi cũng là nút giao thông án ngữ nối quốc lộ 1 với các tuyến đường từ Hoài Nhơn, Phù Mỹ, qua Hoài Ân lên Vĩnh Thạnh, An Lão và các tỉnh Tây Nguyên.
Qua thời gian chuẩn bị, đúng 1h ngày 9/4/1972, Tiểu đoàn 40 đặc công của Sư đoàn Sao Vàng phối hợp với các lực lượng địa phương đồng loạt tấn công và sau 20 phút chiến đấu mưu trí, dũng cảm, các chiến sĩ đã tiêu diệt gọn cứ điểm Gò Loi, làm tiền đề cho cuộc tiến công giải phóng hoàn toàn huyện lỵ Hoài Ân vào ngày 19/4/1972.