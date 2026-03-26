Khai quật mộ liệt sỹ nghi hy sinh trong trận đánh ở “cánh cửa thép” Gò Loi

Ngày 25/3, thông tin từ UBND xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai), địa phương đang phối hợp các cơ quan chức năng lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, đối chiếu với thân nhân nhằm sớm xác định danh tính liệt sỹ.

Chiều 24/3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và UBND xã Hoài Ân tổ chức khai quật, quy tập một ngôi mộ liệt sỹ tại khu vực Trí Tường (Ân Tường Đông cũ, cách di tích chiến thắng Gò Loi khoảng 3km), nay thuộc xã Hoài Ân.

Phát hiện, khai quật mộ liệt sỹ nghi hy sinh ở cứ điểm Gò Loi, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Anh Vũ).

Theo lãnh đạo xã Hoài Ân, trong quá trình thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Đội 515, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã thu thập thông tin từ nhiều nguồn, bao gồm phiếu cung cấp dữ liệu, thông tin từ người dân và nhân chứng trực tiếp dẫn đường.

Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng khảo sát thực địa và xác định vị trí nghi có mộ liệt sỹ. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vị trí ngôi mộ trùng khớp với thông tin do thân nhân một gia đình ở các tỉnh phía Bắc cung cấp.

Ngay trong chiều 24/3, công tác khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ được triển khai theo đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, trang nghiêm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, hài cốt liệt sỹ được đưa về bảo quản tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Ân. Do chưa xác định được danh tính, cơ quan chức năng sẽ giám định ADN, đối chiếu với thân nhân để sớm có thông tin về liệt sỹ.

Hài cốt liệt sỹ được đưa về bảo quản tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Ân để làm các thủ tục truy điệu và an táng (Ảnh: Anh Vũ).

Lãnh đạo xã Hoài Ân cho biết thời gian tới địa, phương dự kiến tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định, bảo đảm trang nghiêm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nghĩa cử nhân văn sâu sắc, góp phần tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình.