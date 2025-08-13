Đề xuất nhiều ưu tiên chiến lược bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Ngày 12/8, Bộ Nội vụ, cơ quan đầu mối hợp tác của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) tại Việt Nam, phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia ACWC.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội thảo tham vấn quốc gia ACWC (Ảnh: BNV).

Sự kiện có sự tham dự trực tuyến của đại diện Ban Thư ký ASEAN, Văn phòng UN Women, UNFPA khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Bộ Ngoại giao - Thương mại Úc. Tại điểm cầu Hà Nội, tham dự có đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, phi chính phủ, doanh nghiệp và giới nghiên cứu trong lĩnh vực quyền phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật.

Phát biểu khai mạc, ông Lưu Quang Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ, đánh giá cao nỗ lực của ACWC trong 15 năm qua thông qua các Kế hoạch công tác 5 năm, tập trung thúc đẩy bình đẳng giới, lồng ghép giới, tăng cường bảo vệ trẻ em và giải quyết các vấn đề mới nổi.

"Việt Nam đã lồng ghép mục tiêu của Kế hoạch hành động ASEAN và các chỉ tiêu phát triển bền vững vào chính sách, pháp luật quốc gia; đồng thời triển khai nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực như trung tâm một cửa, đường dây nóng và đào tạo cán bộ ngành tư pháp, y tế, công an", ông Tuấn cho biết.

Ông Lưu Quang Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ (Ảnh: BNV).

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, đề nghị Việt Nam đi đầu trong một số ưu tiên chiến lược, gồm: phát triển mô hình ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em theo hướng đa ngành, tích hợp; ban hành chính sách bảo đảm an toàn trên môi trường số và ngăn chặn bạo lực mạng; bảo đảm phụ nữ và trẻ em khuyết tật được tham gia đầy đủ vào mọi giai đoạn xây dựng chính sách; chuyển trọng tâm từ tuyên truyền, nâng cao nhận thức sang phòng ngừa dựa trên bằng chứng; và đầu tư phát triển đội ngũ công tác xã hội chuyên nghiệp phục vụ mọi lứa tuổi.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam (Ảnh: BNV).

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2021-2025 và định hướng xây dựng kế hoạch mới 2026-2030; đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ giai đoạn 2016-2025 và đề xuất ưu tiên cho giai đoạn 2026-2035, chú trọng lồng ghép khuyết tật và mối liên hệ giữa bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

ACWC được thành lập ngày 7/4/2010 tại Hà Nội, nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16. Ủy ban có 20 thành viên, gồm hai đại diện của mỗi quốc gia thành viên ASEAN, phụ trách riêng về quyền phụ nữ và quyền trẻ em.

Mục tiêu của ACWC là thúc đẩy, bảo vệ, tôn trọng và thực thi các quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN, hướng tới một cộng đồng hòa bình, bình đẳng, công bằng và thịnh vượng. Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm: phòng chống bạo lực giới, thúc đẩy bình đẳng giới, lồng ghép khuyết tật, bảo vệ trẻ em, ứng phó với các vấn đề mới nổi như an toàn số và khủng hoảng nhân đạo.

Tại Việt Nam, đại diện ACWC về quyền phụ nữ do Bộ Nội vụ đảm nhiệm, còn quyền trẻ em thuộc Bộ Y tế. Hội thảo tham vấn quốc gia ACWC được Việt Nam tổ chức hằng năm từ 2018 nhằm trao đổi kết quả thực hiện kế hoạch công tác khu vực và đề xuất ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo.