Xây dựng không gian số an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái

Ngày 11/11, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng hơn 400 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức Liên hợp quốc, cơ quan đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu và cơ quan báo chí.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Lễ phát động (Ảnh: Tống Giáp).

Trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ, Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị được ban hành nhằm định hướng chiến lược cho phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực then chốt để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho rằng: “kỷ nguyên số sẽ tạo ra cơ hội và môi trường học tập, làm việc linh hoạt, hiệu quả hơn, tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực giáo dục, việc làm từ xa, phụ nữ dễ dàng tiếp cận hơn với cơ hội kinh doanh mà không bị giới hạn về địa lý, cân bằng tốt hơn giữa công việc xã hội và gia đình. Đây cũng là điều kiện để phụ nữ tham gia tiếng nói và tạo mạng lưới kết nối giúp họ mở rộng nhận thức, thay đổi phương thức làm việc, khẳng định tốt hơn vai trò, vị thế của mình trong công việc và cuộc sống”.

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 (Ảnh: Tống Giáp).

Bên cạnh những cơ hội, quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra những nguy cơ, thách thức. Phụ nữ và trẻ em gái vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương trên môi trường số như dễ bị lừa đảo, dụ dỗ, quấy rối bằng ngôn từ định kiến, xúc phạm hoặc bị gửi các hình ảnh, video, âm thanh có nội dung nhạy cảm, tống tiền, bắt nạt, bắt cóc trực tuyến… Chính vì vậy, bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên môi trường số là nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội.

Phát biểu tại sự kiện, Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, chia sẻ: “Những con số không chỉ là dữ liệu thống kê - mà là những cuộc đời thật đang bị ảnh hưởng bởi bạo lực, bóc lột và đe dọa trên mạng.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động (Ảnh: Tống Giáp).

Đằng sau mỗi con số ấy là một bé gái, bé trai hoặc một người phụ nữ, những người có quyền được sống an toàn, được tôn trọng và được bảo vệ nhân phẩm. Bóc lột tình dục trẻ em trên mạng và bạo lực giới trên không gian số là những mắt xích trong chuỗi hành vi gây hại, đòi hỏi sự phối hợp hành động, lấy người bị bạo lực và trẻ em làm trung tâm, cùng với các dịch vụ chuyên biệt và cơ chế trách nhiệm chung”.

Để tăng cường thực hiện bình đẳng giới và đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên chuyển đổi số, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: “Bộ Nội vụ đã ban hành các Kế hoạch chuyển đổi số để triển khai nhiều biện pháp, chính sách ứng dụng công nghệ số trong quá trình thực thi công vụ, đảm bảo an sinh xã hội, tăng năng lực phục vụ người dân đồng thời cũng tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành”.

Các đại biểu hưởng ứng Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 (Ảnh: Tống Giáp).

Đồng thời Thứ trưởng mong muốn “các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương cùng tăng cường nguồn lực, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các nội dung, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và hành động về bình đẳng giới trong kỷ nguyên số; các cơ quan truyền thông định hướng và lan tỏa thông điệp tích cực về vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, các giải pháp an toàn trên không gian số; nam giới và trẻ em trai hãy là những “người bạn đồng hành thông thái, đáng tin cậy” trong thực hiện bình đẳng giới, cùng phụ nữ và trẻ em gái xây dựng một không gian số văn minh, an toàn”.

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2025 là sự kiện mở đầu cho chiến dịch truyền thông cao điểm về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. Ngay sau Lễ phát động sẽ diễn ra hàng ngàn hoạt động hưởng ứng Tháng hành động do các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tổ chức trên phạm vi cả nước.