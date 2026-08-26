Viên chức trong thời gian giải quyết tố cáo không được bổ nhiệm làm quản lý

Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải tuân thủ các quy định pháp luật (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm đối với viên chức quản lý được quy định tại Điều 29 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Theo đó, viên chức được đề nghị bổ nhiệm làm quản lý phải bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, pháp luật và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ, chức danh bổ nhiệm theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, Nghị định 259/2026/NĐ-CP còn quy định nhiều tiêu chuẩn khác về tuổi, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và quản lý, thành tích và kết quả làm việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm gần nhất...

Tuy nhiên, viên chức đạt đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như trên cũng không được đề nghị bổ nhiệm làm quản lý nếu rơi vào một trong sáu trường hợp sau:

Thứ nhất là viên chức bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Thứ hai là viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật.

Thứ ba là viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Thứ tư là viên chức đang trong thời gian giải quyết tố cáo (đã có quyết định thành lập đoàn giải quyết tố cáo), giải quyết khiếu nại kỷ luật, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc đang bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm toán; đang bị tạm đình chỉ công tác.

Thứ năm là viên chức đang bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

Thứ sáu là viên chức thuộc trường hợp khác chưa xem xét bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.