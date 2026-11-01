Điều bất ngờ sau đồng phục đặc biệt của công chức ở "làng tỷ phú"

Nói về trang phục này, Chủ tịch UBND xã Lâm Bình Trương Văn Quang chia sẻ, cán bộ, công chức địa phương đã sử dụng trang phục thổ cẩm truyền thống trong một hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy xã mới đây.

Hoạt động này đã tạo nên hình ảnh thống nhất, trang trọng nhưng vẫn gần gũi, đậm nét văn hóa địa phương.

Cán bộ, công chức góp phần quảng bá văn hóa địa phương

Chủ tịch UBND xã cho biết, Lâm Bình là địa phương có bản sắc văn hóa phong phú, với 19 dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Tày, Dao, Mông; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 98% dân số.

Vì vậy, địa phương luôn xác định việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng, gắn với định hướng phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ, công chức xã diện trang phục thổ cẩm trong cuộc họp (Ảnh: NVCC).

Xuất phát từ mong muốn gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là đưa trang phục mang bản sắc dân tộc vào đời sống thường ngày, theo ông Quang, địa phương đã lựa chọn sử dụng trang phục mang dấu ấn văn hóa dân tộc do Hợp tác xã Thổ cẩm Lâm Bình sản xuất.

Chính vì vậy, với việc lãnh đạo địa phương diện bộ trang phục này, chủ tịch xã cho biết đã thể hiện niềm tự hào, sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa của quê hương; đồng thời góp phần quảng bá sản phẩm địa phương đến với đông đảo người dân và du khách.

Trước đây, xã Lâm Bình đã khuyến khích mỗi người dân, trong đó có cán bộ, công chức, có ít nhất một bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình để sử dụng trong các dịp lễ, Tết và những sự kiện phù hợp.

Trên tinh thần đó, trong năm 2026, xã đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ, công chức may trang phục thổ cẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc. Trang phục được thiết kế với kiểu dáng phù hợp, vừa bảo đảm sự trang trọng, lịch sự trong hoạt động công vụ, vừa thể hiện nét đặc trưng văn hóa của địa phương.

Hiện nay, bộ trang phục thổ cẩm truyền thống được sử dụng trong các sự kiện, các hội nghị, hoạt động của cấp ủy, chính quyền xã, hoạt động công vụ hàng ngày của đội ngũ cán bộ, công chức xã.

"Thông qua việc làm này, chúng tôi mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc gìn giữ, quảng bá và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng hình ảnh Lâm Bình thân thiện, giàu bản sắc", ông Quang chia sẻ.

Điểm đáng quý là những bộ trang phục này được may đo bởi chính những người dân của xã Lâm Bình.

Khi cán bộ, công chức sử dụng sản phẩm của địa phương, đó cũng là một cách thiết thực để quảng bá, khuyến khích phát triển nghề truyền thống, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Chủ tịch UBND xã Lâm Bình Trương Văn Quang (bên phải) vận động người dân làm "kinh tế số" (Ảnh: NVCC).

Chủ tịch UBND xã mong muốn những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được lưu giữ trong các lễ hội hay hoạt động văn hóa, mà còn hiện diện trong đời sống hằng ngày, trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, du lịch và xây dựng hình ảnh con người Lâm Bình thân thiện, giàu bản sắc.

Qua việc triển khai và sử dụng trang phục trong thời gian vừa qua, đội ngũ cán bộ, công chức đã thể hiện tinh thần hưởng ứng, góp phần tạo nên hình ảnh thống nhất, thân thiện và mang nét riêng của địa phương.

Sự đổi mới không dừng lại ở trang phục

Khẳng định không đặt nặng yếu tố hình thức, chủ tịch xã hướng tới xây dựng nét đẹp văn hóa công sở mang bản sắc riêng của Lâm Bình, trong đó mỗi cán bộ, công chức vừa là người thực thi công vụ, phục vụ nhân dân, vừa góp phần quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa địa phương.

Thông qua việc sử dụng những bộ trang phục mang bản sắc văn hóa dân tộc, lãnh đạo địa phương muốn gửi gắm thông điệp rằng: Đổi mới phải gắn với kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của truyền thống, để bản sắc văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực cho sự phát triển của địa phương.

"Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi xác định đội ngũ cán bộ, công chức phải không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn", ông Quang nhấn mạnh.

Ông Tô Viết Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị (Ảnh: NVCC).

Lãnh đạo, công chức xã Lâm Bình đang từng bước cụ thể hóa phương châm “lấy người dân làm trung tâm, lấy bản sắc làm nền tảng, lấy công nghệ làm công cụ”.

Theo đó, mỗi người dân không chỉ là chủ thể gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống mà còn có thể trở thành người kể câu chuyện về quê hương, bản làng thông qua các nền tảng số, là một đại sứ góp phần quảng bá du lịch Lâm Bình.

Dù là một xã miền núi, Lâm Bình đang sở hữu nguồn "tài nguyên số" khiến nhiều địa phương mơ ước với cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung hoạt động sôi nổi.

Ước tính 4 tháng đầu năm, người dân ở xã miền núi Lâm Bình có doanh thu hơn 46 tỷ đồng từ YouTube, Facebook, TikTok. Lãnh đạo xã cho biết tiền thuế từ các nền tảng mạng xã hội chiếm hơn 23% tổng thu ngân sách xã.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu, đồng hành cùng người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế, du lịch và quảng bá hình ảnh quê hương.

Một bộ trang phục có thể tạo nên sự thống nhất về hình ảnh, nhưng điều quan trọng hơn là sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

"Chúng tôi luôn xác định, đổi mới không chỉ thể hiện ở hình thức bên ngoài mà phải được khẳng định bằng hiệu quả công việc, tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ và sự hài lòng của Nhân dân", vị chủ tịch xã cho biết.