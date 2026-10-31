Thủ tục xét hưởng chế độ mai táng phí mới đối với Cựu chiến binh

Các cựu chiến binh tham gia đại lễ 30/4/2025 tại TPHCM (Ảnh: DT).

Thủ tục "Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh" được Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 1257/QĐ-BNV ngày 16/10/2026 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11.

Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục "Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh" gồm 3 bước sau:

Thứ nhất, cá nhân hoặc tổ chức thực hiện mai táng có trách nhiệm lập 1 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã nơi cựu chiến binh thường trú trước khi chết; hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến UBND cấp xã nơi cựu chiến binh thường trú trước khi chết.

Thứ hai, UBND cấp xã trong thời hạn 5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ) có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và chuyển hồ sơ đến Sở Nội vụ.

Cuối cùng, Sở Nội vụ trong thời hạn 7 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ UBND cấp xã) có trách nhiệm kiểm tra, ban hành Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp mai táng.

UBND cấp xã có trách nhiệm căn cứ Quyết định của Sở Nội vụ, tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp mai táng cho đối tượng theo quy định.

Thành phần hồ sơ bao gồm 3 loại giấy tờ sau:

Thứ nhất là Bản khai để giải quyết chế độ trợ cấp mai táng theo Mẫu số 01 Thông tư số 21/2026/TT-BNV ngày 22/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thứ hai là bản sao chứng thực giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử.

Thứ ba là một trong các giấy tờ xác nhận là cựu chiến binh theo quy định.

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính này là 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ.