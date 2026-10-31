Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo gấp tiền lương, thu nhập của viên chức

Đề nghị gửi báo cáo trước ngày 2/11

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương vừa ký Công văn 12413 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị báo cáo số liệu tiền lương, thu nhập đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Công văn ngày 30/10 dẫn Văn bản 3426-CV/VPTW ngày 30/6/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết Nghị quyết 28 về chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết 27 về chính sách tiền lương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan báo cáo theo phụ lục kèm theo. Do thời gian triển khai gấp, báo cáo cần được gửi trước ngày 2/11 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Phạm vi báo cáo là viên chức thuộc quản lý của các bộ, địa phương, không chỉ riêng viên chức cấp xã. Công văn chưa nêu phương án điều chỉnh tiền lương hay mức phụ cấp mới.

Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo gấp tiền lương, phụ cấp của viên chức (Ảnh minh hoạ: Hoàng Lam).

Kiến nghị hỗ trợ viên chức làm việc tại cấp xã

Tại Quốc hội ngày 30/10, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long) đề nghị Chính phủ quan tâm chế độ cho viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã.

Theo bà, đội ngũ này cung ứng dịch vụ về văn hóa, thể thao, thông tin, nông nghiệp, môi trường và công trình công cộng. Nhiều người có khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao, trong khi điều kiện làm việc khó khăn. Các đơn vị, nhất là ở xã, hầu như chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị, thiếu nguồn thu cải thiện thu nhập.

Bà Nhi nêu, phụ cấp công vụ của cán bộ, công chức cấp xã đã tăng từ 25% lên 55%, nhưng viên chức tại các đơn vị này chưa thuộc diện hưởng.

Đại biểu đề nghị nghiên cứu phụ cấp đặc thù hoặc hỗ trợ cho vị trí có khối lượng công việc lớn, chuyên môn cao, trực tiếp phục vụ người dân. Chính sách cần căn cứ tính chất công việc, trách nhiệm, thu nhập và khả năng ngân sách, bảo đảm tương quan hợp lý.

Trước đó, tại thảo luận tổ, đại biểu Hoàng Quốc Khánh (Lai Châu) phản ánh viên chức trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã còn tâm tư về chế độ.

Theo ông, tại miền núi, các trung tâm gần như không có nguồn thu. Công việc chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, hỗ trợ công chức; có trung tâm chỉ có 8-10 người nhưng viên chức không hưởng phụ cấp công vụ. Chênh lệch chế độ còn khiến việc điều động công chức về trung tâm gặp khó khăn.

Ông đề nghị Bộ Nội vụ khảo sát, đánh giá thực trạng, xem xét hỗ trợ phù hợp; đồng thời quan tâm điều kiện làm việc tại địa bàn rộng, đi lại khó khăn sau sắp xếp.

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu chính sách

Giải trình tại Quốc hội chiều 30/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ đã giao Bộ nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã.

Nội dung tập trung khắc phục bất cập giữa chế độ của nhóm này với công chức cấp xã. Bộ đang khẩn trương nghiên cứu để báo cáo Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền "trong thời gian sớm nhất".

Theo Bộ trưởng, việc tăng phụ cấp công vụ từ 25% lên 55% có khoảng 163.000 công chức cấp xã thụ hưởng, kinh phí tăng thêm trong sáu tháng cuối năm khoảng 2.800 tỷ đồng.

Bộ Nội vụ cũng được giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu đề án tổng thể về tiền lương. Việc xác định vị trí việc làm, số người làm việc là cơ sở tham mưu phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031 và chính sách tiền lương.