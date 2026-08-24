Quy định mới đối với trường hợp bổ nhiệm công chức lãnh đạo khi sáp nhập

Việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập có quy định riêng (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Quy định về bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình tổ chức được quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 170/2025/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, gồm 4 trường hợp.

Từ ngày 1/8, Nghị định 300/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 170/2025/NĐ-CP, trong đó sửa đổi một trường hợp trong quy định này.

Cụ thể, nội dung được sửa đổi liên quan đến việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý khi chức vụ công chức đang giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ tương đương hoặc cao hơn chức vụ dự kiến đảm nhiệm tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.

Theo quy định cũ, trong trường hợp này, cấp có thẩm quyền căn cứ phẩm chất, năng lực, uy tín của công chức để xem xét, quyết định bổ nhiệm mà không phải thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định.

Theo quy định mới, trong trường hợp này, cấp có thẩm quyền căn cứ phẩm chất, năng lực, uy tín của công chức để xem xét, quyết định bổ nhiệm mà không phải thực hiện quy trình bổ nhiệm và không phải lập hồ sơ bổ nhiệm theo quy định.

Như vậy, quy định mới không còn yêu cầu phải lập hồ sơ bổ nhiệm theo quy định khi thực hiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong trường hợp này.

Sau khi sửa đổi, quy định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình tổ chức bao gồm 4 trường hợp như sau: