Chi tiết tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm công chức từ tháng 8/2026

Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện tiếp nhận vào làm công chức được quy định tại Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP (Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức).

Từ ngày 1/8, quy định này được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Nghị định số 300/2026/NĐ-CP (Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2025/NĐ-CP).

Công chức phường Lý Thái Tổ, thành phố Hà Nội (Ảnh: Sơn Nguyễn).

7 đối tượng tiếp nhận vào làm công chức

Theo quy định mới, căn cứ vào nhu cầu sử dụng nhân lực đáp ứng được ngay yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xem xét, tiếp nhận vào làm công chức đối với 7 đối tượng sau:

Thứ nhất là chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực công lập theo chính sách thu hút đối với người có tài năng.

Thứ hai là viên chức.

Thứ ba là người hưởng lương trong quân đội nhân dân, công an nhân dân, tổ chức cơ yếu mà không phải là công chức.

Thứ tư là người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thứ năm là người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà không phải là cán bộ, công chức.

Thứ sáu là người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao làm việc trong các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Thứ bảy là đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020, sau khi kết thúc Đề án tiếp tục ký hợp đồng lao động làm việc tại xã.

So với quy định cũ, quy định mới lược bỏ nhóm đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nguyên nhân là các địa phương trên cả nước đã sắp xếp, kết thúc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 31/5/2026.

Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức

Theo quy định mới, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định tiếp nhận lao động vào làm công chức căn cứ vào tỷ lệ công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong cơ quan, chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Người được tiếp nhận vào làm công chức phải thuộc 1 trong 7 nhóm đối tượng quy định ở trên và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể như sau:

Một là đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển công chức (quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức).

Hai là không thuộc một trong các trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức (quy định tại Khoản 3 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức); hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật, đang trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng, của pháp luật.

Tiêu chuẩn thứ ba là quy định cụ thể đối với trường hợp thuộc nhóm đối tượng thứ nhất (chuyên gia, nhà khoa học, luật gia…) theo danh sách 7 nhóm đối tượng trên.

Đối tượng này phải có kết quả, sản phẩm, công trình, sáng kiến hoặc giải pháp khoa học được ứng dụng thực tế, đem lại hiệu quả rõ rệt, phù hợp và đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận; là người có uy tín được cộng đồng khoa học, cơ quan quản lý chuyên ngành công nhận.

Tiêu chuẩn thứ tư là quy định cụ thể đối với trường hợp thuộc nhóm đối tượng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy theo danh sách 7 nhóm đối tượng trên.

Đối tượng này phải có đủ 5 năm công tác trở lên làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Quy định mới nêu rõ quy định thời gian công tác ở đây là thời gian liên tục trước khi tiếp nhận làm công việc ở trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (không tính thời gian tập sự, thử việc), có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và được xếp lương tương ứng với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận. Riêng đối với trường hợp thuộc nhóm đối tượng thứ tư và thứ bảy thì không yêu cầu bắt buộc phải xếp lương tương ứng.

Trường hợp người lao động có thời gian công tác ở các vị trí việc làm thuộc nhóm đối tượng thứ hai đến thứ bảy; hoặc ở vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã thì được cộng dồn nếu bảo đảm đáp ứng yêu cầu tại điểm này.

Quy định mới cũng nêu rõ tiêu chuẩn của công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận là công việc gắn với chuyên ngành đào tạo, có yêu cầu sử dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn phù hợp với bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Tiêu chuẩn thứ năm là quy định cụ thể đối với trường hợp thuộc nhóm đối tượng thứ năm theo danh sách 7 nhóm đối tượng trên.

Đối tượng này phải có văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ và không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác 5 năm.