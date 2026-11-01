Tổ trưởng dân phố 24 tuổi bị trêu "không có thời gian cưa cẩm..."

Từ giảng đường sư phạm đến khu dân cư gần 700 hộ

5h ngày 31/10, khi nhiều người còn đang say giấc, anh Nguyễn Tuấn Kiệt (24 tuổi), Tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Thành Sen, Hà Tĩnh, thức dậy chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Bố mẹ anh Kiệt kinh doanh ăn sáng tại nhà. Ăn vội món xôi bắp do gia đình làm ra, anh tranh thủ tính toán công việc trong ngày rồi điều khiển xe máy đến nhà văn hóa tổ dân phố.

Buổi sáng ngày cuối tuần, anh Nguyễn Tuấn Kiệt, Tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Thành Sen, tham gia lau dọn bàn ghế nhà văn hóa (Ảnh: Dương Nguyên).

Sáng thứ bảy, anh Kiệt cùng một số cán bộ chủ chốt vệ sinh bàn ghế, dọn dẹp khuôn viên, trồng lại hoa, cây cảnh để chuẩn bị cho cuộc họp đảng viên sắp tới. Buổi chiều, anh có kế hoạch đi kiểm tra, chụp ảnh những cột điện có nguy cơ gãy đổ để tổng hợp, báo cáo phục vụ dự án chỉnh trang tuyến đường trong khu phố.

Đó chỉ là một ngày làm việc bình thường của chàng tổ trưởng Gen Z (những người sinh từ năm 1997 đến năm 2012). Từ khi nhận nhiệm vụ ngày 1/7, lịch sinh hoạt của chàng trai gần như thay đổi hoàn toàn. Trước đây, khi còn làm giáo viên, anh thường thức dậy lúc khoảng 6h để kịp có mặt ở trường lúc 7h. Nay, ngày mới của anh bắt đầu sớm hơn, trong khi đêm thường kết thúc vào khoảng 1-2h vì còn phải vừa học và hoàn thiện luận văn.

"Công việc của tôi ở tổ dân phố nhiều, tối về lại phải tranh thủ trau dồi chuyên môn, nâng cao học vấn nên thời gian nghỉ ngơi khá ít", anh Kiệt chia sẻ.

Những cuộc hẹn với bạn bè cũng từ đó thưa dần. Thấy chàng trai 24 tuổi lúc nào cũng tất bật với công việc khu dân cư, người thân, bạn bè thường trêu anh "không có thời gian cưa cẩm...".

Anh Kiệt cùng cán bộ chủ chốt ở tổ dân phố trồng lại hoa, cây cảnh nhà văn hóa (Ảnh: Dương Nguyên).

Trước khi đảm nhận công việc hiện tại, anh Kiệt tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế, chuyên ngành Sư phạm địa lý. Anh từng giảng dạy tại một số cơ sở giáo dục, trong đó có Trường THCS Nguyễn Hoành Từ, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh.

Theo anh Kiệt, môi trường sư phạm giúp anh có lợi thế về giao tiếp, diễn đạt và tổ chức hoạt động. Những kỹ năng ấy phần nào hỗ trợ anh khi chuyển sang làm việc ở khu dân cư. Tuy nhiên, từ quản lý một lớp học hơn 40 học sinh đến phụ trách địa bàn có gần 700 hộ dân là trải nghiệm hoàn toàn khác.

Tổ dân phố 1 được thành lập trên cơ sở sáp nhập tổ dân phố 5 và 6 Nam Hà (thành phố Hà Tĩnh cũ). Địa bàn có 696 hộ dân với gần 2.800 nhân khẩu ở khu vực đô thị trung tâm phường Thành Sen.

Trước khi đảm nhiệm tổ trưởng dân phố, anh Kiệt từng làm giáo viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Công việc của tổ trưởng không chỉ dừng ở thông báo các cuộc họp, triển khai phong trào mà còn bao gồm tiếp nhận phản ánh, nắm tình hình an ninh trật tự, môi trường và hòa giải những khúc mắc trong cộng đồng.

"Ban đầu, tôi khá bỡ ngỡ, bởi có quá nhiều việc phải nắm bắt. Một số người cũng băn khoăn vì thấy tôi còn trẻ, chưa biết có đảm đương được hay không", anh kể.

Cơ duyên đến với vị trí này bắt đầu từ quá trình sinh hoạt Đảng tại địa phương. Năm 2025, anh Kiệt được kết nạp Đảng. Nhận thấy sự năng nổ và khả năng tổ chức công việc của anh, bà Trần Thị Hoa, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5 Nam Hà (cũ), đã giới thiệu anh tham gia bộ máy tổ dân phố mới.

Những ngày đầu, anh Kiệt học hỏi từ cán bộ tiền nhiệm, bí thư chi bộ và những người có kinh nghiệm. Anh làm quen từng tuyến đường, ghi nhớ từng ngõ xóm, kết nối với các tổ trưởng liên gia và tìm hiểu hoàn cảnh của từng hộ dân.

Rời bục giảng, anh Kiệt đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ dân phố từ tháng 7 vừa qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Kiệt cho biết có những công việc trước đây anh chưa từng trải qua, điển hình như phối hợp với gia đình và các đoàn thể tổ chức tang lễ.

Khoảng 20 ngày sau khi nhận nhiệm vụ, tổ dân phố có đám tang đầu tiên. Anh Kiệt lần đầu phải chuẩn bị văn điếu, phối hợp lo hậu sự. Tháng tiếp theo, trong vòng một tuần, địa bàn liên tiếp có 3 đám tang. Công việc khá tất bật nhưng anh đã dần quen, không còn lúng túng như lần đầu.

Sau 4 tháng đảm nhận công việc, anh nhận thấy những cuộc gọi phản ánh, nhờ hỗ trợ cũng ngày càng nhiều. Việc nào có thể giải quyết ngay, anh trao đổi qua điện thoại hoặc nhóm trực tuyến.

Với vấn đề phức tạp như tranh chấp đất đai, anh trực tiếp đến gặp các bên để nắm tình hình, vận động, hòa giải; trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo chính quyền phường.

Tổ trưởng Gen Z và những cách làm mới

Một trong những thay đổi anh Kiệt thực hiện khi nhận nhiệm vụ là lập nhóm Zalo chung của tổ dân phố, kết nối các nhóm theo tổ liên gia, chi hội, đoàn thể và xây dựng trang thông tin trên Facebook.

Thay vì đến từng nhà thông báo mọi công việc, nhiều nội dung giờ đây được chuyển tải nhanh chóng qua điện thoại. Người dân cũng có thể phản ánh những vấn đề phát sinh ngay trên các nhóm cộng đồng.

Không chỉ ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, anh còn ấp ủ ý tưởng xây dựng bản đồ số, từng bước số hóa thông tin hộ gia đình và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Anh Kiệt ấp ủ ý tưởng xây dựng bản đồ số, từng bước số hóa thông tin hộ kinh doanh trên địa bàn (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo đó, anh dự kiến cập nhật các cửa hàng, dịch vụ, xây dựng hệ thống mã QR để người dân, khách vãng lai có thể tra cứu thông tin, thuận tiện tìm kiếm địa điểm mua sắm, sử dụng dịch vụ. Ý tưởng này đang được anh Kiệt nghiên cứu, triển khai từng bước trong phạm vi tổ dân phố.

Dẫu vậy, công việc của một tổ trưởng trẻ không chỉ có những ý tưởng công nghệ. Một trong những tình huống khiến anh nhớ nhất là một nhóm người lạ thường xuyên tụ tập, ăn ở tại nhà văn hóa. Họ còn nhậu nhẹt, xả rác, phóng uế bừa bãi, thậm chí phá hoại hệ thống điện, nước.

Anh cùng cán bộ tổ dân phố nhiều lần đến vận động, phối hợp với công an phường giải quyết. Nhóm người lạ từ đó đến nay không còn xuất hiện. Hơn một tháng sau, bà con dân phố thống nhất trích kinh phí làm cửa, kiểm soát ra vào khuôn viên nhà văn hóa nhằm hạn chế tình trạng tái diễn.

Anh Kiệt gặp gỡ chủ hộ kinh doanh trên địa bàn (Ảnh: Dương Nguyên).

Từ những bỡ ngỡ ban đầu, chàng trai 24 tuổi đang dần quen với nhịp công việc mới. Những người từng băn khoăn về tuổi đời của anh cũng cởi mở hơn khi thấy tổ trưởng thường xuyên có mặt, lắng nghe và hỗ trợ giải quyết những việc thiết thực.

Với anh Kiệt, sức trẻ không đồng nghĩa với việc có thể làm mọi thứ theo ý mình. Anh cho rằng người trẻ cần biết lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, mạnh dạn thử nghiệm những cách làm mới phù hợp thực tế.

"Tôi mong muốn tổ dân phố ngày càng phát triển, kinh tế người dân tốt hơn, đời sống cộng đồng văn minh, yên bình. Mình còn trẻ, còn nhiều điều phải học nên sẽ cố gắng làm tốt nhất công việc được giao", anh Kiệt bày tỏ.

Trưởng thôn Gen Z mang theo nhiều kỳ vọng từ chính quyền và người dân (Ảnh: Dương Nguyên).

Bà Lê Thị Hương, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 1, phường Thành Sen, nhận xét anh Kiệt là người năng động, sáng tạo, có nhiều đóng góp trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số tại khu dân cư.

"Từ khi Kiệt đảm nhận nhiệm vụ, hoạt động của tổ dân phố có nhiều đổi mới, nhất là việc cập nhật thông tin trên mạng xã hội, nhóm Zalo để kịp thời truyền tải chủ trương, chính sách đến người dân", bà chia sẻ.

Theo bà Hương, sự nhanh nhạy với công nghệ và tư duy đổi mới của người trẻ đã giúp công việc ở khu dân cư hiệu quả hơn.