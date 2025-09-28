Công chức làm việc đặc thù sẽ được hỗ trợ đến 27 triệu đồng/năm

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến góp ý của người dân với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức bộ phận một cửa cấp tỉnh là 2 triệu đồng/người/tháng. Đối với cán bộ, công chức, viên chức trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, mức hỗ trợ là 1,2 triệu đồng/người/tháng.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An tiếp nhận yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính của người dân (Ảnh: Hoàng Lam).

Đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc luân phiên tại bộ phận một cửa các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ quản căn cứ vào thời gian làm việc thực tế để thực hiện thanh toán chế độ hỗ trợ, đảm bảo tính phù hợp, tương ứng với các mức hỗ trợ.

Ngoài ra, cán bộ, công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An được hỗ trợ kinh phí may đồng phục 3 triệu đồng/người/năm.

Như vậy, theo dự thảo nghị quyết này, cán bộ, công chức, viên chức bộ phận một cửa cấp tỉnh có thể được nhận hỗ trợ tối đa 27 triệu đồng/năm. Cán bộ, công chức, viên chức trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được hỗ trợ 17,4 triệu đồng/năm.

Đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ nói trên là công chức, viên chức thuộc biên chế của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, bộ phận một cửa của Thanh tra tỉnh.

Công chức, viên chức thuộc biên chế của trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND cấp xã cử đến làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã; viên chức Văn phòng Đăng ký Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cử đến làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã cũng là đối tượng được hưởng chính sách này.

Cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chính sách hỗ trợ phải có quyết định bổ nhiệm, điều động, phân công công tác của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và được cơ quan, người có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách.

Theo thống kê, có 40 cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh và 931 cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc đối tượng thụ hưởng của chính sách này.

Tổng kinh phí tỉnh Nghệ An dự kiến hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói trên là hơn 17,2 tỷ đồng/năm.