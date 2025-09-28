Ưu tiên biệt phái cán bộ về xã, phường có công trình trọng điểm

Ngày 28/9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành thông báo về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến các giải pháp tăng cường nhân lực, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp xã.

Theo thông báo này, các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục duy trì tổ công tác để tiếp nhận và giải quyết khó khăn từ cơ sở.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, kiểm tra hoạt động của các xã, phường (Ảnh: Quốc Triều).

Các sở, ngành cũng được yêu cầu cần biệt phái cán bộ, công chức về địa phương có đề nghị hỗ trợ hoặc địa phương có công trình trọng điểm quốc gia hoặc của tỉnh.

Thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ triển khai đào tạo kỹ năng công nghệ thông tin và tài chính cho công chức cấp xã. Mỗi xã, phường, đặc khu được cử 2-3 công chức tham gia khóa học 2-3 tháng.

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính được giao phối hợp với các trường đại học trên địa bàn xây dựng chương trình đào tạo. Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được sát hạch, cấp chứng nhận để áp dụng ngay vào công việc.

Các xã có thể hợp đồng lao động làm công tác công nghệ thông tin hoặc biệt phái ngắn hạn giáo viên tin học từ các nhà trường để hỗ trợ. Công chức cũng được tạo điều kiện đi học văn bằng 2 về công nghệ thông tin với cam kết phục vụ lâu dài tại xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, ngoài những giải pháp trước mắt, cần ưu tiên nguồn kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ở các lĩnh vực cấp thiết như công nghệ thông tin, tài chính, đầu tư, địa chính, xây dựng, tư pháp… nhằm bảo đảm cấp xã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Các xã, phường, đặc khu thiếu biên chế dưới mức tối thiểu được phép xét tuyển công chức, viên chức theo Nghị định 170 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.