Cán bộ đến nhà xin lỗi dân vì chậm giải quyết hồ sơ chứng thực

Đầu tháng 8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Giang phát hiện hồ sơ chứng thực của ông Đặng Ngọc Tài trễ hẹn. Qua kiểm tra, cán bộ của trung tâm này nhận thấy dữ liệu hộ tịch chưa đồng bộ dẫn đến hồ sơ của ông Tài bị chậm xử lý.

Phát hiện sự việc, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Giang tập trung xử lý hồ sơ của ông Tài. Riêng bà Lê Thị Mỹ Nương, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Giang, đã đến tận nhà ông Tài gửi thư xin lỗi.

Cán bộ xã Nghĩa Giang đến nhà dân để gửi thư xin lỗi (Ảnh: Trần Lê).

Theo ông Đặng Ngọc Tài, khi cán bộ xã đến nhà ông mới biết hồ sơ của mình bị trễ hẹn. Cán bộ xã đã giải thích rõ nguyên nhân trễ hẹn đồng thời gửi thư xin lỗi.

“Khối lượng công việc của cấp xã bây giờ rất lớn nên tôi cũng thông cảm. Tôi rất bất ngờ khi nhận được thư xin lỗi vì hồ sơ của mình bị trễ hẹn. Cách làm này thể hiện trách nhiệm của cán bộ xã đối với dân nên tôi rất hoan nghênh”, ông Tài chia sẻ.

Theo bà Lê Thị Mỹ Nương, cán bộ của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Giang luôn nỗ lực để phục vụ người dân. Trung tâm thường xuyên rà soát, theo dõi tiến độ việc giải quyết thủ tục hành chính để có giải pháp phù hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số hồ sơ trễ hẹn.

Tính từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Giang tiếp nhận 1968 hồ sơ, đã giải quyết xong 1.725 hồ sơ. Trong số này chỉ có 11 hồ sơ trễ hẹn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Giang tiếp nhận hàng chục hồ sơ mỗi ngày (Ảnh: Quốc Triều).

“Những hồ sơ trễ hẹn chúng tôi đều xin lỗi và giải thích rõ cho người dân hiểu. Có trường hợp chúng tôi đến tận nhà, có trường hợp chúng tôi liên lạc qua điện thoại để xin lỗi người dân. Tất cả người dân đều vui vẻ và động viên chúng tôi”, bà Nương chia sẻ.

Theo bà Lê Thị Mỹ Nương, khối lượng công việc hiện nay rất lớn vì vậy cán bộ phải làm việc ngoài giờ để giải quyết. Chính sự cảm thông, động viên của người dân đã tiếp thêm động lực cho cán bộ của trung tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, hàng tuần Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Giang rà soát, báo cáo tiến độ việc xử lý hồ sơ để lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo.

Những hồ sơ sắp tới hẹn trả kết quả sẽ được đốc thúc để hoàn thành. Đối với những hồ sơ trễ hẹn, cán bộ trung tâm phải xác định rõ đang vướng mắc ở khâu nào để có hướng xử lý. Việc này giúp cán bộ rút kinh nghiệm, tránh chậm trễ về sau.

"Khi cán bộ chậm trễ giải quyết công việc cho người dân phải nhận lỗi và xin lỗi. Sau đó phải tập trung giải quyết hồ sơ cho người dân một cách nhanh nhất, không để tình trạng trễ hẹn tái diễn”, ông Lực chia sẻ.