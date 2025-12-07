Truy lĩnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo xã, phường từ năm 2026 dự kiến ra sao?

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang được lấy ý kiến, từ năm 2026 sẽ truy lĩnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo xã, phường, đặc khu trong một số trường hợp cụ thể.

Đối với chức danh lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026 chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc đang được bảo lưu (giữ nguyên) hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo do chịu tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính nhưng thấp hơn hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định, thì được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong khoảng thời gian nêu trên theo nguyên tắc như sau:

Trường hợp chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì được truy lĩnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo và truy nộp bảo hiểm xã hội theo hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại dự thảo nghị định, kể từ ngày giữ chức danh lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu.

Trường hợp đang được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo nhưng thấp hơn hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại dự thảo nghị định này thì được truy lĩnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo và truy nộp bảo hiểm xã hội theo phần chênh lệch giữa hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định so với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang được bảo lưu, kể từ ngày giữ chức danh lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu.

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo cấp xã (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Như vậy, từ 1/1/2026 truy lĩnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo xã, phường, đặc khu theo mức mới tại dự thảo sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP đối với trường hợp chưa được hưởng sẽ được truy lĩnh mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới kể từ ngày giữ chức danh lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu.

Đồng thời, còn có trường hợp đang hưởng nhưng thấp hơn mức mới thì truy lĩnh phần chênh lệch giữa hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ - mới kể từ ngày giữ chức danh lãnh đạo của UBND xã, phường, đặc khu.

Một trong những nội dung được sửa đổi dự thảo nghị định đáng chú ý là điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo cấp xã.

Cụ thể, phụ cấp của chủ tịch UBND xã mới là 0,6. Mức 0,7 được đề xuất áp dụng cho chức danh này ở Hà Nội và TPHCM. Mức này đang cao hơn 0,35-0,45 so với quy định hiện hành.

Căn cứ danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị quy định tại Quy định số 368-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan chủ trì soạn thảo quy định thành 2 mức đối với từng chức danh: Các xã, phường, đặc khu thuộc TP Hà Nội, TPHCM và các xã, phường, đặc khu còn lại.

Đồng thời, dự thảo nghị định quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã mới thấp hơn 0,05-0,1 so với cấp huyện cũ.

Bộ Nội vụ cho biết phương án này bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị; phù hợp, tương ứng với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp.

Mức phụ cấp mới của các chức danh cấp xã dự kiến: