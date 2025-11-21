Phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ xã được tính hưởng chế độ nghỉ hưu?

Gửi kiến nghị đến UBND TP Hà Nội, cử tri cho biết, việc không tính phụ cấp công tác Đảng khi nghỉ hưu trước tuổi đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy là chưa đúng với quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định số178/2024/NĐ-CP.

Đồng thời, cử tri Hà Nội cho rằng việc Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch HĐND xã không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo Nghị định số 33/NĐ-CP của Chính phủ về quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là chưa đúng quy định.

Về nội dung này, UBND TP Hà Nội cho biết căn cứ Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, phụ cấp công tác Đảng khi nghỉ hưu trước tuổi đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường (cũ) không được tính hưởng chế độ, chính sách khi giải quyết nghỉ hưu, thôi việc do sắp xếp.

Theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP; Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội thì cán bộ, công chức cấp xã được xếp lương theo ngạch, được nâng bậc lương thường xuyên.

Về phụ cấp kiêm nhiệm, cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 1 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao theo quy định thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ, chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất.

Theo UBND TP Hà Nội, các nội dung quy định nêu trên là phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung kiến nghị của cử tri chưa có căn cứ để đề xuất thực hiện.