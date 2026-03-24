TPHCM rà soát toàn bộ đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập

UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Các cơ sở hành chính sẽ tiến hành điều tra bao gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp thành phố đến cấp xã; các cơ sở trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức nêu trên (không bao gồm các cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở kinh tế).

Thành phố cũng tiến hành điều tra các cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập thỏa mãn các điều kiện cụ thể như có địa điểm trên địa bàn thành phố để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế; có chủ thể quản lý, có lao động thường xuyên; có thời gian hoạt động liên tục...

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin như: Thông tin định danh, ngành hoạt động chính, loại hình tổ chức; thông tin về lao động, thu nhập của người lao động; thông tin về sản phẩm, doanh thu, chi phí; tình hình ứng dụng khoa học công nghệ; thông tin về tài sản, đất, năng lượng, biên chế...

Việc thu thập thông tin sẽ bắt đầu từ ngày 1/4 cho đến hết ngày 15/5.

Mục đích cuộc tổng điều tra này là để thu thập đầy đủ, chính xác thông tin cơ bản về số lượng, đặc điểm, tổ chức bộ máy, lao động, tài sản, kết quả hoạt động và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Những thông tin trên sẽ là cơ sở để phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, xây dựng và đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và biên soạn các chỉ tiêu thống kê theo quy định.

Để thực hiện kế hoạch, thành phố sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 cấp thành phố. Ban chỉ đạo chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phương án của Bộ Nội vụ, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và chỉ đạo của UBND Thành phố.

Sở Nội vụ TPHCM được giao nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo; chủ trì, tham mưu tổ chức triển khai điều tra; hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện điều tra theo phương án của Bộ Nội vụ...