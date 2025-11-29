Phân loại đơn vị hành chính xuất hiện phường, đặc khu loại đặc biệt

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 307 quy định về phân loại đơn vị hành chính, có hiệu lực từ ngày 27/11.

Theo quy định mới, TP Hà Nội và TPHCM được xếp vào nhóm đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt. Các thành phố trực thuộc Trung ương khác thuộc nhóm loại I.

Ở cấp tỉnh, các địa phương được phân thành ba loại gồm I, II và III. Tương tự, cấp xã cũng được phân loại theo ba mức này.

Riêng phường và đặc khu được phân thành bốn nhóm: loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III.

Một góc đặc khu Phú Quý (Ảnh: Đình Hòa).

Nghị định quy định việc phân loại dựa trên phương pháp tính điểm, với tổng điểm tối đa là 100, cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có). Mỗi tiêu chí được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Các tiêu chí đánh giá gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và tiêu chí đặc thù.

Một phường hoặc đặc khu được công nhận loại đặc biệt khi đạt từ 90 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên), đồng thời có dân số và diện tích lớn và đáp ứng các tiêu chí ưu tiên kèm theo. Đơn vị hành chính được xếp loại I khi đạt từ 75 điểm trở lên, ngoại trừ trường hợp phường, đặc khu đủ điều kiện loại đặc biệt.

loại II áp dụng cho các đơn vị đạt từ 60 đến dưới 75 điểm; dưới 60 điểm sẽ được xếp loại III.

Nghị định cũng quy định thẩm quyền phân loại. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định công nhận phân loại đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh và phường, đặc khu loại đặc biệt. Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phân loại đối với đơn vị hành chính cấp xã, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ.