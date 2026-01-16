TPHCM: Những ai được hỗ trợ 80% tiền đóng BHXH tự nguyện?

Người nghèo TPHCM được hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, người dân thành phố tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng chế độ ưu đãi lớn từ năm 2026 theo Nghị quyết 84/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM (quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng cho một số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn TPHCM).

Hai nhóm được hỗ trợ theo Nghị quyết 84 là người thuộc hộ nghèo và người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố.

Đối với 2 nhóm này, ngoài mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện từ ngân sách trung ương theo Nghị định số 159/2025/NĐ-CP, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ thêm tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Cụ thể, người thuộc hộ nghèo sẽ được hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 25% mức đóng.

Theo Điều 5 Nghị định 159, ngân sách trung ương hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện từ 20% đến 50% mức đóng, tùy theo đối tượng tham gia. Cụ thể như sau:

Như vậy, nếu tính cả mức hỗ trợ của ngân sách trung ương và ngân sách thành phố, người thuộc hộ nghèo tại TPHCM sẽ được hỗ trợ 80% mức đóng BHXH tự nguyện, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 65% mức đóng.