Lao động thời vụ thu nhập từ 2,34 triệu đồng/tháng phải đóng BHXH bắt buộc

Tại chương trình đối thoại cùng Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM tháng 3/2026, nhiều doanh nghiệp nêu thắc mắc về trường hợp người lao động thời vụ, làm việc không trọn thời gian tham gia BHXH bắt buộc.

Thắc mắc nhiều nhất là về căn cứ trả tiền lương, tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, không làm việc hơn 14 ngày trong tháng thì có phải đóng BHXH tháng đó không…

Lao động làm việc không trọn thời gian cũng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (Ảnh minh họa: NQ).

Trả lời người lao động, đại diện BHXH TPHCM cho biết, theo quy định của Luật BHXH hiện hành thì người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Trong trường hợp những lao động thuộc diện trên làm việc không trọn thời gian nhưng có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất thì cũng thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Hiện tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất là bằng mức tham chiếu (tức là bằng lương cơ sở, 2.340.000 đồng/tháng).

LÀM VIỆC KHÔNG TRỌN THỜI GIAN 1) Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần hoặc theo tháng được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. 2) Người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động. 3) Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương; bình đẳng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ với người lao động làm việc trọn thời gian; bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Nguồn: Điều 32 Bộ luật Lao động

Theo BHXH TPHCM, nếu thời gian làm việc của người lao động là liên tục, tháng nào cũng làm, một ngày làm vài giờ, một tuần làm việc 2-3 ngày vẫn thuộc trường hợp là làm việc không trọn thời gian. Tiền lương của lao động tính theo thỏa thuận nhưng phải đáp ứng quy định mỗi giờ lương thấp nhất là bằng tiền lương tối thiểu vùng theo giờ tại nơi người lao động làm việc.

Khi đó, căn cứ để xác định người lao động này phải tham gia BHXH bắt buộc là tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn 2.340.000 đồng. Đây cũng là mức đóng BHXH thấp nhất dành cho nhóm lao động làm việc không trọn thời gian.

Theo BHXH TPHCM, nhiều doanh nghiệp nhầm lẫn ở quy định người lao động không làm việc từ 14 ngày trở lên trong 1 tháng thì không phải đóng BHXH tháng đó. Theo quy định hiện hành, quy định này chỉ áp dụng đối với nhóm lao động làm việc trọn thời gian. Đối với lao động làm việc không trọn thời gian thì chỉ căn cứ vào tiền lương trong tháng.

Tháng nào người lao động có thu nhập thấp, doanh nghiệp muốn giảm đóng BHXH cho người lao động trên trong tháng đó phải chứng minh được thu nhập của người lao động thấp hơn 2.340.000 đồng.