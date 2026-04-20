1 trưởng phòng ở xã làm nhiệm vụ của 7 sở, chế độ vẫn thua xa cấp tỉnh

Phụ cấp cán bộ xã cách biệt xa so với công chức quản lý cấp tỉnh

Thảo luận tại Quốc hội chiều 20/4 về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Hà Sỹ Huân (Thái Nguyên) cho biết, qua một năm có thể khẳng định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ tốt cho người dân.

Từ thực tiễn tại địa phương, đại biểu nhất trí cao trước chỉ đạo của Chính phủ về việc tận dụng hiệu quả công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có, hạn chế tối đa xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới.

Tuy nhiên qua rà soát ở địa phương, theo đại biểu tỉnh Thái Nguyên, còn nhiều xã ở khu vực miền núi được hợp nhất từ 2 đến 3 đơn vị hành chính. Việc sắp xếp trụ sở làm việc chưa thực sự hiệu quả.

“Hiện nay có những trụ sở xã của Đảng ủy, HĐND, UBND được bố trí ở 2 đến 3 nơi làm việc cách nhau hơn 10km. Do đó, đề nghị Chính phủ có cơ chế riêng, đặc thù để các xã khu vực miền núi được bố trí xây dựng trụ sở làm việc phù hợp với quy hoạch, đảm bảo để hệ thống bộ máy hoạt động có hiệu quả hơn”, đại biểu kiến nghị.

Sau khi kết thúc chính quyền cấp huyện, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã chính là lực lượng chủ đạo trong việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho chính quyền cơ sở. Cấp xã là cấp trực tiếp giải quyết công việc cho người dân, mọi quyết định đều tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân.

Theo đại biểu, công chức cấp xã không chỉ làm việc theo mô hình chuyên sâu một lĩnh vực mà chuyển sang làm đa lĩnh vực, đa nhiệm vụ. Đại biểu nêu, một Trưởng phòng kinh tế - hạ tầng, Trưởng phòng đô thị, hạ tầng đô thị hoặc Trưởng phòng văn hóa - xã hội phải tham mưu nhiều việc, nhiều nhiệm vụ của 6 hoặc 7 sở, ngành, lĩnh vực.

"Điều này làm gia tăng áp lực lớn về trách nhiệm pháp lý, đòi hỏi công chức, lãnh đạo phải đáp ứng năng lực chuyên môn nghiệp vụ toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ", đại biểu Hà Sỹ Huân lập luận.

Tuy nhiên, đại biểu nêu thực tế mức phụ cấp chức vụ của cán bộ, công chức cấp xã còn thấp, chưa xứng đáng với tính chất công việc nhân sự đang đảm nhiệm và có khoảng cách khá xa so với mức phụ cấp của công chức quản lý cấp tỉnh.

Đại biểu nêu ví dụ, trưởng phòng cấp xã, phường được hưởng phụ cấp là 0,25, cấp phó phòng là 0,15. Đối với cấp tỉnh thì trưởng phòng là phụ cấp là 0,5, phó phòng là 0,3 lần mức lương cơ sở.

Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ có đánh giá tổng thể về chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường và sớm có giải pháp đồng bộ để đội ngũ yên tâm công tác, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong giai đoạn tới.

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá về thủ tục hành chính

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) thì quan tâm đến vấn đề cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, đại biểu nhận định, hiện còn nhiều thủ tục hành chính phiền hà, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, thủ tục kéo dài, chi phí tuân thủ cao cũng chính là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc tăng năng suất lao động tổng hợp của nền kinh tế, là một trong hai chỉ tiêu không đạt trong nhiệm kỳ vừa qua.

Vì vậy, đại biểu cho rằng cần xác định đơn giản hóa thủ tục hành chính không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà là giải pháp trọng tâm để khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố niềm tin thị trường. Cách đặt vấn đề này rất quan trọng, chuyển trọng tâm từ làm cho gọn quy trình sang giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Từ thực trạng đó, đại biểu đề nghị cần chuyển mạnh từ đơn giản hóa sang cắt giảm thực chất. Theo đó, cần rà soát để phân định rõ, thủ tục nào còn cần thiết thì đơn giản hóa; thủ tục nào lỗi thời thì bãi bỏ; thủ tục nào có thể thay tiền kiểm bằng hậu kiểm thì nhất thiết phải chuyển đổi để tránh tình trạng giảm giấy tờ nhưng giữ nguyên tư duy xin - cho.

Trong thời gian trước mắt, đại biểu cho rằng cần ưu tiên tập trung rà soát các thủ tục tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân, có sức lan tỏa lớn đến toàn nền kinh tế, như đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường...

Đồng thời, cần xây dựng bộ chỉ số cụ thể để đánh giá về thủ tục hành chính, trên cơ sở lấy kết quả thực tế làm thước đo, tránh hình thức. Thay vì chỉ báo cáo số lượng thủ tục đã cắt giảm, đại biểu đề nghị cần đánh giá dựa trên thời gian thực tế hoàn thành thủ tục; số lần phải đi lại của người dân; chi phí tuân thủ thực tế; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp…