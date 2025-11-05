Cung ứng dịch vụ công thật tốt để mang lại sự hài lòng cho người dân

Ngày 4/11, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính Phủ - do ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi kiểm tra bảng niêm yết thủ tục hành chính tại xã Lương Thế Trân (Ảnh: Huỳnh Hải).

Cung ứng dịch vụ công thật tốt

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Lương Thế Trân, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đã trao đổi trực tiếp với cán bộ phụ trách các lĩnh vực như đất đai, tài chính,… về việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với người dân như việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các cán bộ tại trung tâm cho biết, thời gian qua xã đã cơ bản đáp ứng yêu cầu trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, đảm bảo đúng quy định và tiến độ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cùng đoàn công tác trao đổi với cán bộ phục vụ tại trung tâm hành chính công của xã (Ảnh: Huỳnh Hải).

Làm việc với UBND xã Lương Thế Trân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi đánh giá cao kết quả cải cách hành chính trên địa bàn.

“Đặc biệt, sau 1/7, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã cũng vận hành thông suốt bộ máy theo mô hình mới, cơ bản hoàn thành các thủ tục hành chính đối với người dân”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi ghi nhận.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng chia sẻ với những khó khăn của xã khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian đầu cán bộ, công chức còn lúng túng, quá tải công việc, ảnh hưởng tiến độ chất lượng đề ra.

Thứ trưởng cũng nêu rõ tồn tại cơ bản của xã về số biên chế dự phòng còn lớn nhưng vẫn thiếu người làm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn nhiều hạn chế; chưa có đột phá mới về chế độ công vụ riêng biệt trên địa bàn;…

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đề nghị xã tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 76 về chương trình cải cách hành chính của Chính phủ; quan tâm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt liên quan đến y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, ông lưu ý xã cần có các giải pháp để giải quyết ngay khó khăn, tồn tại về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, con người làm việc, nhất là lĩnh vực tài chính, đất đai, môi trường.

“Xã muốn làm tốt thì nguồn nhân lực phải mạnh”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh và đề nghị xã còn thiếu một số chỉ tiêu cần tuyển vào đảm bảo chất lượng tốt.

Theo Thứ trưởng, trước mắt xã cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn, cung ứng dịch vụ công tốt, mang lại sự hài lòng của người dân về thủ tục hành chính.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Lương Thế Trân (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tỉnh cần hỗ trợ xã để công việc hiệu quả hơn

Theo lãnh đạo UBND xã Lương Thế Trân, do mới vận hành chính quyền địa phương 2 cấp nên đội ngũ xử lý hồ sơ chưa cập nhật được quy trình và thời gian xử lý, phần mềm đôi lúc hoạt động gián đoạn nên còn xảy ra hồ sơ trễ hạn; nhiều người dân chưa quen với việc sử dụng máy tính, điện thoại thông minh để nộp hồ sơ trực tuyến nên cần sự hỗ trợ thường xuyên từ cán bộ, công chức…

Ông Lê Quốc Duy, Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân, cho biết xã gặp khó khăn lớn nhất về người làm khi tổng biên chế được giao 83, hiện có 65, còn thiếu 13. Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã được hợp nhất từ 3 xã và một số ấp, số lượng hồ sơ tăng nên quá tải.

Ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, trao đổi tại buổi làm việc (Ảnh: Huỳnh Hải).

Về vấn đề này, ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, đề nghị xã rà soát số lượng người hoạt động không chuyên trách, sau đó báo cáo Sở Nội vụ xem xét, tuyển những người có kinh nghiệm vào làm việc ngay để đảm bảo hoạt động hiệu quả, giải quyết bài toán thiếu số lượng người làm.

Ông Lê Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho biết thời gian tới Sở sẽ tham mưu rà soát sắp xếp lại theo vị trí việc làm, đảm bảo cho các xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, nêu ý kiến trong buổi làm việc với xã (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), đề nghị xã tiếp nhận những nhiệm vụ từ cấp huyện, được phân cấp, phân quyền, cần đánh giá việc thực hiện có hiệu quả hay vướng mắc không.

Ông Hùng cũng đề nghị tỉnh tăng cường hỗ trợ, tập huấn, hướng dẫn cấp xã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. “Việc hỗ trợ của tỉnh đối với xã rất quan trọng, điều này sẽ giúp cấp xã hoạt động hiệu quả, thông suốt”, ông Hùng nói.