Tổng điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp trên toàn quốc

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn 248/BNV-KHTC về việc triển khai điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026.

Thực hiện Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-BNV về phương án điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026.

Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa quan trọng nhằm thu thập thông tin về số lượng cơ sở, lao động, trình độ chuyên môn và kết quả thu, chi của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên phạm vi cả nước.

Để đảm bảo cuộc điều tra thực hiện đúng tiến độ, nội dung, đạt chất lượng cao, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo và tổ công tác điều tra các cấp để tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án điều tra đảm bảo tiến độ.

Triển khai Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 trên phạm vi toàn quốc (Ảnh minh họa: Nguyễn Sơn).

Trong đó quy định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của ban chỉ đạo, tổ công tác, tổ thường trực và các thành viên.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thành lập ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp 2026 (gọi tắt là ban chỉ đạo) của mỗi Bộ do một Thứ trưởng phụ trách công tác thống kê làm trưởng ban; ủy viên ban chỉ đạo của mỗi Bộ là đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan như: Văn phòng Bộ, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tin học, Thống kê...

Thành lập tổ thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo của mỗi Bộ, thành viên gồm sĩ quan các phòng, ban có liên quan.

Sau khi được thành lập, ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp việc thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phương án điều tra, nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và hướng dẫn của ban chỉ đạo Trung ương.

Bên cạnh đó, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương sẽ thành lập tổ công tác do một lãnh đạo cơ quan làm tổ trưởng tổ công tác; thành viên là công chức, viên chức liên quan tổ chức thực hiện điều tra theo đúng phương án, các nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương.

Còn chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh gồm: Chủ tịch (hoặc phó chủ tịch) UBND tỉnh làm trưởng ban; giám đốc Sở Nội vụ làm phó trưởng ban thường trực; thủ trưởng Thống kê tỉnh làm phó trưởng ban; thủ trưởng (hoặc phó thủ trưởng) các cơ quan: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương, Báo và phát thanh, truyền hình và một Phó Thủ trưởng Thống kê tỉnh làm ủy viên.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thành lập tổ thường trực do một phó giám đốc Sở Nội vụ tham gia ban chỉ đạo làm tổ trưởng; phó thủ trưởng Thống kê tỉnh làm tổ phó; thành viên là công chức, viên chức các cơ quan có thành viên trong ban chỉ đạo. Tổ Thường trực chịu sự điều hành trực tiếp của Ban chỉ đạo, có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo tổ chức, chỉ đạo, thực hiện cuộc điều tra.

Sau khi được thành lập, ban chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phương án điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp, nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương.

Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu (gọi tắt là cấp xã) quyết định thành lập ban chỉ đạo cấp xã do chủ tịch (hoặc phó chủ tịch) UBND xã làm trưởng ban, công chức Văn phòng - Thống kê làm ủy viên thường trực và một số công chức có liên quan làm ủy viên.

Sau khi được thành lập, ban chỉ đạo cấp xã chủ trì, phối hợp các đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND cấp xã được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phương án điều tra và các nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh và ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Theo công văn sẽ phải hoàn thành việc thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác, tổ thường trực ở các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương và địa phương trước ngày 6/2, đồng thời hoàn thành việc thành lập ban chỉ đạo cấp xã trước ngày 25/2.

Sau khi thành lập, Bộ Nội vụ đề nghị ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; tổ công tác các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương; ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo ban chỉ đạo Trung ương (gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ) về quyết định thành lập và danh sách thành viên trước ngày 28/2.