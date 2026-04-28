Bộ Nội vụ nói gì trước đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,7 triệu đồng?

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ vào chiều 28/4, báo chí đặt câu hỏi về việc một số ý kiến đề nghị nâng mức lương cơ sở lên 2,7 triệu đồng thay vì 2,53 triệu đồng như đề xuất của Bộ Nội vụ.

Về nội dung này, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Nguyễn Duy Cường cho biết, thực hiện phân công của Chính phủ và kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong đó, Bộ đề xuất dự kiến từ 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng.

"Việc này đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp", Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội nói.

Theo ông Cường, ngày 24/4 vừa rồi, Bộ Tư pháp đã họp thẩm định, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Trên cơ sở thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo, trình Chính phủ ban hành, bảo đảm có hiệu lực từ 1/7.

Dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng từ 1/7 là 2,53 triệu đồng/tháng. Mức lương cơ sở trên là căn cứ tính lương trong các bảng lương, phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật, đồng thời dùng để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định cũng như tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Trước đó tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) đề nghị tăng lương cơ sở lên mức 2,65-2,7 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7, đi kèm tinh giản biên chế.